حبس 3 متهمين بقتل سائق في شبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أمرت جهات التحقيق فى القليوبية، بحبس ثلاثة متهمين لقتلهم سائق بمنطقة بهتيم التابعة لشبرا الخيمة محافظة القليوبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم فى المواعيد القانونية.

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع سائق بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع عبد الله السيد، 43 سنة، يعمل سائق، بسبب فضه مشاجرة بين شخصين -شقيقين، وعقب انتهاء المشاجرة، أقدم الشقيقان بمعاونة آخر على الإعتداء عليه بالضرب أثناء عودته من عمله بشومة، أودت بحياته.

جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال عائلة المتوفى.

وشيع أهالي منطقة بهتيم جثمان الفقيد لمثواه الأخير بمقابر الأسرة وسط أحزان الجميع داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.

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