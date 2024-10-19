شوم ومولوتوف.. نهاية بشعة ضحيتها موظف على يد جيرانه بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقى موظف في العقد السادس من العمر، مصرعه اليوم السبتـ، متأثرًا بإصابته بعد فترة علاج دامت حوالي 10 أيام بقسم العناية المركزة إثر اعتداء عليه من 4 أشخاص من جيرانه بشومة من خلال اقتحام منزله بسبب خلافات الجيرة بقرية محلة مالك التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ.

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بتلقي مركز شرطة دسوق بلاغًا من السيد سعد سعيد، موظف بالمعاش، في العقد السادس من العمر، ونجله محمد، 28 عامًا، عامل معمار، ويقيمان بقرية محلة مالك التابعة لمركز دسوق باقتحام 4 أشخاص من جيرانهما لمنزلهما والتعدي عليهما بالضرب مستخدمين سلاح أبيض "شومة" محدثين إصابتهما وفروا هاربين.

انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وبسؤال المجني عليهما الموظف ونجله اتهما كل من "مخلص.ع"، 40 عامًا، عاطل، وشقيقه "كريم"، 31 عامًا، عامل عادي، و"عطا.ع.ا.س"، و"صبري.ق"، ويقيمون بقرية محلة مالك التابعة لمركز دسوق بالتعدي عليهما، واتلاف محتويات منزلهما مستخدمين سلاح أبيض "شوم".

وبسؤال المجني عليه الأول قرر حدوث خلافات قديمة مع المتهمين الأربعة بسبب الأولاد وتجددت يوم الواقعة جعلت المتهمين يتوجهون إلى منزله حاملين سلاح أبيض "شومة" وبحوزتهم زجاجات معبأة بمواد بترولية استخدموها لترويع المواطنين في الشارع، وعلى إثر ذلك اقتحموا منزله واعتدوا عليه بالضرب ونجله مستخدمين الأداة التي بحوزتهم "شوم" محدثين إصابتهما، وفروا هاربين.

جرى نقل الموظف ونجله إلى مستشفى دسوق العام وبتوقيع الكشف الطبي عليهما تبين إصابة الأول بجرح قطعي بفروة الرأس، واشتباه كسر بعظام الجمجمة، واشتباه نزيف بالمخ، وجرى إيداعه بقسم العناية المركزة بالمستشفى للاشتباه بنزيف في المخ، واضطرابات في درجة الوعي بينما أصيب نجله بسحجات في عضد اليد اليسرى.

ألقي القبض على 3 متهمين منهم بينما فر الرابع هربًا واقتيدوا إلى مركز شرطة دسوق وبمواجهتهم بالاتهامات الموجهة إليهم من قبل المجني عليهما أنكرا تلك التهم.

جرى إيداع جثة المجني عليه الأول الموظف بالمعاش بمشرحة مستشفى دسوق العام تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرارًا بشأنها.

حًرر بذلك المحضر رقم 26745 لسنة 2024 جنح مركز شرطة دسوق، وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه الأول، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من عملية التشريح، فيما أصدرت النيابة قرارًا سابقًا بحبس المتهمين الثلاثة الذي جرى إلقاء القبض عليهم.