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بعد الهجوم الإيراني.. نتنياهو يُوافق على طلب ترامب التريث قبل الرد على إيران

كتب : وكالات

02:44 ص 08/06/2026

بنيامين نتنياهو

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وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التريث قبل الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني، وفقا لما كشفته القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الاثنين.

أوضحت القناة 12، أن ترامب طلب من نتنياهو، خلال مكالمة هاتفية، عدم الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني ومنح المفاوضات بشأن اتفاق مع إيران بضعة أيام إضافية للاستمرار، وفقا لمسؤول أمريكي رفيع المستوى ومصدر إسرائيلي مطلع على المحادثة.

قال المسؤول الأمريكي، إن ترامب أبلغ نتنياهو بأنهم على وشك التوصل إلى اتفاق، وطلب منه منحه بضعة أيام إضافية للسماح للمفاوضات بالاستمرار وعدم التدخل فيها.

وأضاف أن نتنياهو حاول إقناع ترامب بتغيير موقفه، وأبدى تحفظات على الطلب، لكنه في النهاية وافق نوعا ما على طلب الرئيس.

أشار المسؤول الأمريكي الرفيع إلى أن المحادثة كانت هذه المرة أكثر هدوءا مقارنة بـ"المحادثة الحادة"، وأن ترامب لم يرفع صوته على نتنياهو.

قال: "نعتقد أن الرئيس كسب مزيدا من الوقت فهو يعتقد أننا قريبون من التوصل إلى اتفاق، لذا لا يتوقع هجوما إسرائيليا في المدى القريب".

وأضاف المسؤول: "يعتقد الرئيس أن هذه الحرب مستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وقد حان الوقت للمضي قدما"، وفقا لسكاي نيوز.

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