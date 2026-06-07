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صواريخ باليستية.. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة "رامات ديفيد" الإسرائيلية

كتب : وكالات

11:30 م 07/06/2026

إيران تعلن استهداف قاعدة "رامات ديفيد" الإسرائيلية

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أعلنت العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، تفاصيل الهجوم الإيراني على إسرائيل مساء اليوم الأحد.
قالت في بيان نقلته وكالة تسنيم الإيرانية، أن الهجرداً على الجريمة الواسعة التي ارتكبتها إسرائيل في جنوب لبنان، وما نتج عنها من قتل وتهجير واسع للسكان في مناطق صور والنبطية ومناطق أخرى، بما فيها الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأكدت أن قوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري استهدفت بصواريخ باليستية قاعدة رامات ديفيد الجوية التي كانت منطلقاً لهذه الاعتداءات.

وأضافت أن قبول وقف إطلاق النار في 8 أبريل الماضي، كان مشروطاً بوقف إطلاق النار على جميع الجبهات، إلا أن الولايات المتحدة وإسرائيل، لم تلتزما بتعهداتهما، وواصلتا الاعتداءات والجرائم في لبنان.

وأشارت إلى أنه تم انتهاك وقف إطلاق النار من خلال التعرض المتكرر للسواحل والسفن الإيرانية في مضيق هرمز وبحر عمان والمحيط الهندي.
وأوضحت أن العملية الأخيرة كانت بمثابة "إنذار وتحذير"، محذرا من أنه في حال تكرار الاعتداءات فإن الردود ستكون أوسع نطاقاً، وستشمل جميع الأهداف الأمريكية، الإسرائيلية في المنطقة.

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