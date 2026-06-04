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بريطانيا وفرنسا تضعان اللمسات الأخيرة لمهمة إزالة ألغام بمضيق هرمز

كتب : وكالات

07:36 م 04/06/2026

بريطانيا وفرنسا

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أفادت مصادر مطلعة لوكالة بلومبيرج، بأن المملكة المتحدة "بريطانيا"، وفرنسا وضعتا اللمسات الأخيرة على خطط قيادة مهمة متعددة الجنسيات لإزالة الألغام في مضيق هرمز.

وبحسب المصادر، تأتي هذه الخطوة في وقت لا تزال فيه حركة الشحن عبر أحد أهم الممرات التجارية في العالم شبه متوقفة، عقب الاشتباكات التي شهدها الخليج العربي بين الولايات المتحدة وإيران في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وفي وقت سابق، أكد رئيس أركان القوات البحرية الإيطالية، الأدميرال جوزيبي بيروتي بيرجوتو، إن بلاده جهزت 4 سفن لإرسالها إلى مضيق هرمز في مهمة محتملة لإزالة الألغام.

وأوضح بيرجوتو، أن الخطة تدعو إلى إنشاء مجموعة تتألف من كاسحتي ألغام ووحدات مرافقة ودعم لوجستي، مما سيسمح لنا بتمديد فترة الانتشار أي ما مجموعه 4 سفن.

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بريطانيا وفرنسا مضيق هرمز حرب إيران إيران وأمريكا

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