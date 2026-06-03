يبدأ طلاب الشهادة الإعدادية، غدًا الخميس 4 يونيو 2026، أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، وفق الجداول المعتمدة بكل محافظة، وسط استعدادات مكثفة من المديريات والإدارات التعليمية لضمان انتظام العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة داخل اللجان.

يذكر أنه، سيبدأ طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة ماراثون الامتحانات بأداء اختبار مادة اللغة العربية والخط يوم الخميس، على أن تستكمل الامتحانات يوم السبت 6 يونيو بأداء مادتي الجبر والإحصاء والتربية الدينية، بينما يؤدي الطلاب امتحان مادة الهندسة يوم الأحد 7 يونيو.

وتتواصل الامتحانات يوم الإثنين 8 يونيو بأداء مادتي العلوم والتربية الفنية، ثم يؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 9 يونيو امتحاني اللغة الأجنبية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، فيما تختتم الامتحانات يوم الأربعاء 10 يونيو بأداء مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيدية.