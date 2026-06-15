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"يقوم على انعدام الثقة".. وزير الخارجية الإيراني يكشف ملامح الاتفاق مع أمريكا

كتب : مصطفى الشاعر

06:58 م 15/06/2026

عباس عراقجي

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كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ملامح الاتفاق مع الولايات المتحدة، قائلا إن بلاده تُخطط لمسار المفاوضات وتنفيذ الاتفاق معها على أساس حالة "انعدام الثقة" الناتجة عن إخلال واشنطن سابقا بالتزاماتها، مؤكدا أن هذه التجربة ستكون حاضرة في أي ترتيبات مقبلة.

احتمال لقاء في سويسرا لتوقيع مذكرة التفاهم

أوضح عراقجي، في تصريحات جديدة نقلتها وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الإثنين، أن هناك احتمالا لعقد لقاء في سويسرا يوم الجمعة بين رئيسي وفدي التفاوض الإيراني والأمريكي، وذلك بهدف توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين، في إطار الجهود الجارية لإكمال الترتيبات النهائية.

جولات تفاوض جديدة بعد توقيع المذكرة

أضاف الوزير الإيراني، أنه بعد توقيع مذكرة التفاهم ستنطلق الجولة الأولى من المفاوضات، مشيرا إلى أن المسار التفاوضي سيستمر وفق مراحل محددة خلال الفترة المقبلة.

تنفيذ بنود الاتفاق على مرحلتين

أكد عباس عراقجي، أن مذكرة التفاهم تم إنجازها بالفعل، وأن جزءا من بنودها سيتم تنفيذه اليوم، بينما سيتم تنفيذ الجزء الآخر بعد التوقيع الرسمي يوم الجمعة، موضحا أن الاتفاق يقوم على مرحلتين، الأولى مذكرة تفاهم والثانية جولة مفاوضات تمتد لمدة 60 يوما مع إمكانية التمديد.

وأنهى إعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران أزمة متصاعدة شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية، فاتحا الباب أمام مسار تفاوضي جديد يهدف إلى تثبيت التهدئة ومعالجة الملفات الخلافية، حيث جاء الإعلان عبر وساطة باكستانية قادها رئيس الوزراء شهباز شريف، قبل أن يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه للاتفاق، فيما أعلنت طهران التوصل إلى مذكرة تفاهم تُمهّد لوقف الحرب والانتقال إلى مرحلة جديدة من المباحثات.

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