أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، نقلًا عن مصدر مطلع لم تكشف هويته، بأن طهران أجرت تعديلًا على الاتفاق مع واشنطن قبل وقت قصير من الإعلان عنه، تضمن إضافة بند يتعلق برسوم الخدمات البحرية في مضيق هرمز.

ووفقًا لما نقلته الوكالة، فإن مذكرة التفاهم خضعت لتعديل في اللحظات الأخيرة بهدف التأكيد بصورة واضحة على مسألة السيادة الإيرانية العمانية على مضيق هرمز.

وأوضح المصدر، بحسب الوكالة، أن الصياغة المعدلة شددت على هذا الجانب ضمن بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة.

وأضافت وكالة فارس نقلًا عن المصدر ذاته أن إدراج مصطلح "الخدمات البحرية" في المذكرة يعني، من وجهة النظر التي عرضها المصدر، أن الولايات المتحدة وافقت على دفع رسوم لإيران.

وأشار المصدر إلى أن هذا البند أُضيف قبل وقت قصير من الإعلان الرسمي عن الاتفاق، في إطار التعديلات النهائية التي أُدخلت على مذكرة التفاهم.