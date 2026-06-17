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الداخلية تضبط 4 عناصر إجرامية غسلوا 160 مليون جنيه من تجارة المخدرات

كتب : علاء عمران

12:23 م 17/06/2026

حملة أمنية -أرشيفية

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اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على نطاق واسع بمختلف المحافظات.

كشفت التحريات الأمنية محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والمركبات، وذلك للهروب من الملاحقات الأمنية والقانونية.

تفاصيل مخطط غسل أموال المخدرات في العقارات والأنشطة التجارية

قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكورون بنحو 160 مليون جنيه تقريبا، حيث باشرت الجهات المختصة فحص الممتلكات والمستندات الخاصة بالمتهمين لتوثيق الجريمة، واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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غسل أموال النيابة العامة وزارة الداخلية

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