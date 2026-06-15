أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مضيق هرمز سيعاد فتحه أمام الملاحة البحرية مع توقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران يوم الجمعة، مؤكدا أن الخطوة ستسمح باستئناف تدفق النفط إلى الأسواق العالمية بعد إزالة الألغام.

وقال ترامب: "ستجلب هذه الاتفاقية العظيمة السلام والأمن للمنطقة بأسرها"، مضيفا أن رؤساء أمريكيين سابقين حاولوا التوصل إلى سلام مع إيران لكنهم فشلوا، وأن الاتفاق الحالي سيفتح المضيق ويعيد تدفق النفط من كلا الجانبين إلى المنطقة والعالم.

يأتي ذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق سلام بين واشنطن وطهران عقب محادثات مكثفة، في أول إعلان رسمي من دولة وسيطة بشأن نتائج المفاوضات.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت أن الاتفاق يتضمن التزاما إيرانيا بعدم امتلاك أسلحة نووية، وإعادة فتح مضيق هرمز، مع احتمال تخفيف العقوبات الأمريكية إذا التزمت طهران ببنوده، وفقا لسكاي نيوز.