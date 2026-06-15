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اتفاق أمريكا وإيران.. ترامب: الاتفاق مع طهران سيجلب السلام للشرق الأوسط بأكمله

كتب : وكالات

02:00 ص 15/06/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الاثنين، أن الاتفاق مع إيران الذي تم الإعلان عنه قبل قليل، سيجلب السلام إلى الشرق الأوسط بأكمله.

من جانبه، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي، إنه إذا التزمت إيران بالاتفاق فسيتغير الشرق الأوسط جذريا، وفقا لسكاي نيوز.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، أنه تم إبرام الاتفاق مع إيران.

قال ترامب، في منشور عبر منصة "أكس" اليوم الإثنين: "تهانينا للجميع! أُصرّح بموجب هذا بفتح مضيق هرمز دون رسوم مرور".

وأضاف ترامب: "أُصرّح في الوقت نفسه بالرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي"، قائلا: "سفن العالم، شغّلوا محركاتكم. فليتدفق النفط".

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