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اتفاق أمريكا وإيران.. طهران: العقوبات والنووي والإعمار في مفاوضات الـ60 يوما

كتب : وكالات

01:58 ص 15/06/2026

مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي

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قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، إن المفاوضات المرتقبة بين طهران وواشنطن، والمقرر أن تمتد 60 يوما، ستتناول إنهاء العقوبات وآليات إعادة إعمار إيران ووضع آلية لمراقبة التزام جميع الأطراف، إلى جانب القضايا النووية.

وأضاف أن انطلاق المفاوضات يبقى مرتبطا بالتحقق من تنفيذ الولايات المتحدة التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم، وفي مقدمتها إنهاء الحرب ورفع الحصار والإفراج عن الأصول الإيرانية.

وذكرت وكالة مهر، أن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد يوم الجمعة، يعقبها اجتماع لرئيسي الوفدين لبحث الترتيبات المستقبلية للمحادثات.

كان نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي قد أكد أن طهران أدرجت مواقفها الأساسية في مسودة مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن نصها سينشر بعد التوقيع الرسمي، وأن المرحلة التالية ستشهد مفاوضات تستمر 60 يوماً للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اكتمال الاتفاق مع إيران وإعلانه فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي.

فيما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق سلام وتحديد 19 يونيو موعداً لمراسم التوقيع في سويسرا، وفقا لسكاي نيوز.

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