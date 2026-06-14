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بعد قصف بيروت.. إسرائيل ترفع حالة التأهب استعدادا لاحتمال إطلاق صواريخ باتجاهها

كتب : عبدالله محمود

06:38 م 14/06/2026

الدفاع الجوي الإسرائيلي

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رفع حالة التأهب استعدادًا لاحتمال إطلاق نار أو صواريخ باتجاه إسرائيل خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد قيامه بشن غارات جوية على الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال جيش الاحتلال، في بيان اليوم الأحد، إن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، يجري تقييمات مستمرة للوضع مع قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي عقب الهجوم الذي نفذوه في بيروت.
وأكد جيش الاحتلال، أنه يحافظ على حالة التأهب والاستعداد التام لمختلف السيناريوهات الدفاعية والهجومية.

وفي وقت سابق من اليوم، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارة جوية على ضاحية بيروت أسفر عن 3 شهداء و15 مصابًا ودمار هائل فى المنازل والمحال التجارية.

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حرب لبنان قصف لبنان إسرائيل ولبنان حزب الله

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