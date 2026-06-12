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وكالة إرنا: وزير الخارجية الباكستاني يتوجه إلى جنيف لمواصلة جهود الوساطة بين وإيران وأمريكا

كتب : وكالات

09:19 م 12/06/2026

محادثات باكستان

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أفادت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا، أن وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، سيتوجه الليلة إلى جنيف في إطار مواصلة جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضافت الوكالة الإيرانية أن دفع مسار الوساطة قدما والتنسيق بشأن تفاهم محتمل بين طرفي المفاوضات يتصدران جدول أعمال زيارة وزير الخارجية الباكستاني إلى جنيف.
وأكدت الوكالة الإيرانية، أن زيارة وزير الخارجية الباكستاني تأتي ضمن استمرار الجهود الدبلوماسية الباكستانية الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن.

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