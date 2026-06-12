أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، في بيان عاجل، دوي صفارات الإنذار في المناطق المحيطة بقطاع غزة، في تطور أثار حالة من التأهب في صفوف السكان المحليين.

الجيش الإسرائيلي: إنذار خاطئ وراء تفعيل الصفارات

من جانبه، أوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان عاجل آخر، أن صفارات الإنذار التي دوت في غلاف غزة جاءت نتيجة "تشخيص خاطئ"، مؤكدا أنه لا يوجد تهديد أمني حقيقي في المنطقة في الوقت الحالي.

ويأتي هذا التطور في ظل حالة من "التوتر المتقطع" في محيط قطاع غزة، حيث تتكرر بين الحين والآخر حالات إطلاق الإنذارات نتيجة إنذارات أمنية خاطئة أو تقييمات ميدانية أولية.