وكالات

أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهداف مواقع تمركز مقاتلات أمريكية ومنشآت "مهمة" للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن.

جاء في بيان الحرس الثوري الإيراني: "صباح اليوم، استهدفت القوة الجوفضائية لحرس الثورة بـ12 صاروخا باليستيا مواقع تمركز المقاتلات الأمريكية من طراز F-35 وF-15 وF-16، إضافة إلى منشآت مهمة تابعة للجيش الأمريكي الإرهابي، والواقعة في قاعدة الأزرق الجوية ومركز التحكم فيها، وتم تدمير تلك المنشآت وعدد كبير من المقاتلات".

وأكد الحرس أن عملياته مستمرة ما دام العدو يواصل أعماله العدائية.

كما دعت السفارة الأمريكية في الأردن في وقت لاحق المواطنين الأمريكيين إلى الاحتماء بمكان آمن ومتابعة التنبيهات الأمنية.

وأشارت إلى أن التقارير تشير لوجود مسيرات أو صواريخ في المجال الجوي الأردني.

وفي بيان سابق أصدره الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الخميس، أعلن تنفيذ هجوم استهدف 18 هدفا عسكريا تابعا للولايات المتحدة في المنطقة، ردا على الضربات الأمريكية الأخيرة التي طالت مواقع إيرانية.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت قبل ذلك أن قواتها نفذت سلسلة ضربات إضافية داخل إيران في 10 يونيو، وذلك بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار ما وصفته بعمليات الدفاع عن النفس.

وأضافت أن القوات الأمريكية استهدفت قدرات المراقبة والاستطلاع العسكرية الإيرانية، وأنظمة الاتصالات، ومواقع الدفاع الجوي في مناطق مختلفة من البلاد، وفقا لروسيا اليوم.