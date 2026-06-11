إعلان

بأنواع مختلفة من المسيرات.. إيران تُهاجم الأسطول الخامس للجيش الأمريكي في البحرين

كتب : وكالات

03:28 ص 11/06/2026

المسيرات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الجيش الإيراني فجر اليوم الخميس، أنه هاجم الأسطول الخامس للجيش الأمريكي بالبحرين عبر أنواع مختلفة من المسيّرات، ردا على العدوان الذي نفذته الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.

ووفقا لتقرير العلاقات العامة للجيش، في أعقاب انتهاك وقف إطلاق النار وعدوان الجيش الأمريكي الإرهابي على مناطق في جنوب البلاد، استهدف جيش جمهورية إيران الإسلامية الأسطول الخامس لهذا البلد في البحرين بهجماته عبر أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة الانتحارية.

وفي هذه الموجة من الهجمات بالطائرات المسيرة للجيش، تم استهداف هوائيات الاتصال والمنشآت الرادارية لمنظومة باتريوت التابعة للأسطول الخامس".

وأعلن الجيش في بيانه، أنه يقف جنبا إلى جنب مع بقية القوات المسلحة، ومستعد لمواجهة العدو حتى رمقه الأخير، ولن يهدأ له بال حتى معاقبة العدو المعتدي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأسطول الخامس للجيش الأمريكي الجيش الأمريكي البحرين حرب إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 11-6-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 11-6-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
عطل يضرب موقع تكليف الأطباء.. والصحة توضح التفاصيل
أخبار مصر

عطل يضرب موقع تكليف الأطباء.. والصحة توضح التفاصيل
قبل عقده غداً.. نماذج امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية 2026
مدارس

قبل عقده غداً.. نماذج امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية 2026
دفاعًا عن النفس.. القيادة المركزية الأمريكية: القوات تكمل أحدث ضرباتها
شئون عربية و دولية

دفاعًا عن النفس.. القيادة المركزية الأمريكية: القوات تكمل أحدث ضرباتها
بسبب الأمطار والعواصف.. تأجيل مباراة إنجلترا وكوستاريكا (صور)
كأس العالم 2026

بسبب الأمطار والعواصف.. تأجيل مباراة إنجلترا وكوستاريكا (صور)

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

المكسيك

المكسيك

- -

22:00

جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

* "حرب الاختصاصات" تشتعل بين الصحة وسلامة الغذاء.. ماذا يحدث؟ (مستندات)
منها على النايل سات.. قائمة القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم 2026