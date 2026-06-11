أعلن الجيش الإيراني فجر اليوم الخميس، أنه هاجم الأسطول الخامس للجيش الأمريكي بالبحرين عبر أنواع مختلفة من المسيّرات، ردا على العدوان الذي نفذته الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.

ووفقا لتقرير العلاقات العامة للجيش، في أعقاب انتهاك وقف إطلاق النار وعدوان الجيش الأمريكي الإرهابي على مناطق في جنوب البلاد، استهدف جيش جمهورية إيران الإسلامية الأسطول الخامس لهذا البلد في البحرين بهجماته عبر أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة الانتحارية.

وفي هذه الموجة من الهجمات بالطائرات المسيرة للجيش، تم استهداف هوائيات الاتصال والمنشآت الرادارية لمنظومة باتريوت التابعة للأسطول الخامس".

وأعلن الجيش في بيانه، أنه يقف جنبا إلى جنب مع بقية القوات المسلحة، ومستعد لمواجهة العدو حتى رمقه الأخير، ولن يهدأ له بال حتى معاقبة العدو المعتدي.