أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الخميس، استهداف سفنتين مخالفتين كانتا بصدد عبور مضيق هرمز بشكل غير قانوني.

جاء ذلك بعد دقائق معدودة من بيان صادر عن مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني، جاء فيه أنه "استمرارا للأعمال الشريرة لأمريكا المجرمة، ونظرا لبدء هجمات جيشها المعتدي على بعض المناطق الجنوبية في محافظة هرمزجان، اعتبارًا من هذه اللحظة، ونظرا لانعدام الأمن في المنطقة، يُعلن إغلاق مضيق هرمز أمام مرور جميع أنواع السفن، بما في ذلك ناقلات النفط والسفن التجارية، وسيتم استهداف أي حركة مرور".

وأضاف المقر: "نفند المزاعم الأمريكية بشأن عبور السفن من المضيق المذكور".

وفي تصعيد ميداني متسارع، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية ليل الأربعاء الخميس عن توجيه ضربات عسكرية إضافية ضد أهداف متفرقة داخل إيران بناءً على أوامر مباشرة من الرئيس دونالد ترامب، في خطوة وصفتها واشنطن بأنها "ضربات دفاعية" ردا على ما أسمته "العدوان الإيراني المستمر وغير المبرر، وفقا لروسيا اليوم.