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"حنظلة": سنبدأ مع الحرس الثوري ردا حاسما ومدمرا على العدو وأهلا بكم في الجحيم

كتب : وكالات

01:39 ص 11/06/2026

حرب إيران وأمريكا

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أعلنت مجموعة الهاكرز الإيرانية "حنظلة"، فجر اليوم الخميس، أن غرفة العمليات المشتركة لقيادتها السيبرانية والحرس الثوري سيبدآن ردا حاسما ومدمرا على العدو خلال دقائق.

أصدرت "حنظلة" تزامنا مع بدء الهجمات الأمريكية على إيران بيانا جاء فيه: "لقد رصدنا وسمعنا كل تحركات العدو واجتماعاته السرية سيدرك العدو قريبًا معنى عام كامل من جمع المعلومات البالغة الحساسية".

وأضافت: "ننتظر غباءكم، حين تُكشف نتائج عام من جمع المعلومات أهلا بكم في الجحيم".

في بيان لاحق، قالت "حنظلة": "تعمل وحدات الحرب الإلكترونية والتشويش على الإشارات التابعة لمجموعة هانزالا حاليًا على تعطيل أنظمة وإشارات العدو بنشاط".

وتابعت: "ستبدأ غرفة العمليات المشتركة لقيادة هانزالا السيبرانية والحرس الثوري ردًا حاسمًا ومدمرًا على العدو خلال دقائق".

من جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية ليل الأربعاء الخميس، بدء شن "ضربات دفاعية" إضافية ضد أهداف متعددة في إيران بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، ردا على ما وصفته بـ"العدوان الإيراني غير المبرر والمستمر".

كان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي قد صرح مساء الأربعاء، بأن مساحة بلاده "ربما تزداد في الحرب المقبلة".

أكد رئيس اللجنة إبراهيم عزيزي، أن بلاده لا تخشى قتال الولايات المتحدة، مؤكدا أن الحرب ستتسع متجاوزة المنطقة، إذا اندلعت.

تأتي هذه التطورات في أعقاب تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران، إذ قال إن طهران أطالت أمد محادثات التوصل إلى اتفاق أكثر مما ينبغي، مؤكدا أنها "ستدفع الثمن"، وفقا لروسيا اليوم.

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