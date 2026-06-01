كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة دمياط ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد الأشخاص من تعرضه للسب ومنعه من دخول أرضه الزراعية، إلى جانب ادعائه تعرضه لتهديد باستخدام سلاح ناري.

وأوضحت التحريات أن الشاكي مزارع، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور. وباستدعائه وسؤاله، أفاد بتضرره من ربة منزل ونجلها يقيمان بالمنطقة ذاتها، متهما إياهما بالتعدي عليه بالسب ومنعه من دخول قطعة أرض زراعية مملوكة له، فضلاً عن هدم الحد الفاصل بين الأرضين ومحاولة ضم جزء من أرضه إلى أرضهما.

عدم صحة اتهام الشاكي بتهديده بسلاح ناري

وخلال الفحص، تراجع الشاكي عن ادعائه بشأن تهديده باستخدام سلاح ناري، مؤكدا عدم صحة تلك الواقعة، ومقراً بأنه اختلقها بهدف لفت انتباه المسؤولين إلى شكواه وتسريع التعامل معها.

وبسؤال المشكو في حقهما، أنكرا الاتهامات المنسوبة إليهما، واتهما الشاكي بمحاولة سرقة محصول القمح الخاص بهما. إلا أن التحريات أسفرت عن عدم صحة هذا الاتهام.

التحريات كشفت وجود تعاملات مالية سابقة بين الطرفين

كما تبين وجود تعاملات مالية سابقة بين الطرفين، حيث قامت المشكو في حقها ببيع قطعة الأرض محل النزاع للشاكي، قبل أن تمنعه لاحقا من دخولها، ما أدى إلى تفاقم الخلاف بينهما.

وبمواجهة الشاكي بنتائج الفحص، أقر باختلاق واقعة التهديد بالسلاح الناري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.