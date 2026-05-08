أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إبقاء قواته في حالة تأهب قصوى على الجبهة الشمالية التي لا تزال تشهد "توترا متصاعدا" في أعقاب الضربة العسكرية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وأدت إلى مقتل قائد قوة "الرضوان" التابعة لحزب الله.

تأهب إسرائيلي واسع في الشمال

أوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال، في بيان، اليوم الجمعة، أن المنظومات الدفاعية والهجومية في حالة استنفار كامل للتعامل مع أي سيناريوهات أمنية قد تنشأ نتيجة هذه التطورات الميدانية الأخيرة.

استعدادات لاحتمال قصف صاروخي من الأراضي اللبنانية

أكدت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، أنها تواصل تقييم الموقف الميداني وتستعد بشكل جدي لاحتمال اندلاع رشقات صاروخية أو نيران من الجانب اللبناني تستهدف شمال إسرائيل.

وتأتي هذه التحضيرات في ظل التوقعات برد فعل من "حزب الله" على عملية الاغتيال، مما دفع قيادة جيش الاحتلال إلى تعزيز وجودها العملياتي على طول الحدود لضمان سرعة الاستجابة لأي تهديد محتمل.

دعوات لليقظة العامة والالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية

شدد البيان العسكري على ضرورة تحلي الجمهور بالمسؤولية واليقظة التامة ومتابعة الإرشادات الوقائية الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية بدقة.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن التعاون الجماهيري يُعد "ركيزة أساسية" في الحفاظ على الأمن العام خلال فترات التصعيد، داعيا المواطنين إلى عدم التهاون في تطبيق إجراءات السلامة المتبعة في المناطق الحدودية والعمق الشمالي.

ثبات التوجيهات الأمنية مع استمرار المراقبة الدقيقة

ذكر جيش الاحتلال، أنه لم يطرأ أي تغيير على تعليمات قيادة الجبهة الداخلية المعمول بها حتى هذه اللحظة، مع استمرار مراقبة الوضع عن كثب وعلى مدار الساعة، مؤكدا أنه سيقوم بإبلاغ الجمهور بأي تحديثات أو تغييرات في الإجراءات الوقائية بطريقة رسمية ومنظمة فور اتخاذها، بناءً على أي مستجدات قد تفرضها الأوضاع على الأرض.

خروقات مستمرة رغم تمديد وقف إطلاق النار

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة خروقات يومية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان الاتفاق قد بدأ سريانه في 16 أبريل الماضي لمدة 10 أيام عقب موجة غارات مكثفة بدأت في مارس، ثم جرى الإعلان في 23 أبريل عن تمديد الهدنة لمدة 3 أسابيع إضافية، إلا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة تضع استقرار هذا الاتفاق على المحك.