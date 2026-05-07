أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو جروسي، عن تعرض البنية التحتية المخصصة للاستجابة للطوارئ النووية بالقرب من محطة زاباروجيا للطاقة النووية (ZNPP)، الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا، لأضرار بالغة جراء هجوم بطائرة مسيرة وقع خلال الأسبوع الماضي.

وقال جروسي، في بيان اليوم، إن هذا يجدد المخاوف الدولية بشأن سلامة المنشأة في ظل استمرار الأنشطة العسكرية.

ووفقاً للبيان الصادر عن الوكالة، استهدف الهجوم مختبر مراقبة الإشعاع الخارجي، وهو مرفق حيوي يقع على بعد حوالي أربعة كيلومترات من محيط المحطة.

وتعطلت الأجهزة المسؤولة عن جمع البيانات البيئية اللحظية، وهي معلومات لا غنى عنها لتحديد اتجاه انتشار الإشعاع في حال وقوع حادث نووي.

وتعد محطة زاباروجيا (زابوريجيا) للطاقة النووية، الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا، أكبر محطة نووية في أوروبا، وواحدة من أكبر 10 محطات عالميا، وتسيطر عليها روسيا منذ مارس 2022، وتديرها شركة "روساتوم" الروسية، وتشهد توترات ومخاطر أمنية مستمرة، حيث توقفت مفاعلاتها الستة عن إنتاج الكهرباء ولكنها لا تزال بحاجة للطاقة للتبريد.