أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تصفية أحمد مالك بلوط، قائد وحدة "الرضوان" التابعة لحزب الله في قلب بيروت، هي رسالة حاسمة بأنه "لا حصانة لأي قيادي يهدد أمن إسرائيل"، مشددا على أن دماء كل من يخطط لاجتياح الجليل ستكون مُهدرة.

نتنياهو يتوعد من قلب بيروت بعد اغتيال بلوط

سخر نتنياهو، في تصريحاته، اليوم الخميس، من التقارير التي تحدثت عن وجود ضمانات أمنية لقيادات الحزب في العاصمة اللبنانية، قائلا إن الواقع الميداني أثبت نهاية عصر الحصانة، وأن آلة الحرب الإسرائيلية ستصل إلى كل من يحاول خرق تفاهمات وقف إطلاق النار أو استهداف بلدات الشمال، حسبما أفادت موقع "سروجيم" العبري.

عملية جراحية تستهدف العقل المدبر لاجتياح الشمال

جاءت تصريحات نتنياهو عقب تنفيذ سلاح الجو الإسرائيلي غارة دقيقة استهدفت مقرا سريا في ضاحية بيروت الجنوبية، كان يُدير منه بلوط عمليات وحدة النخبة في حزب الله خلال الأسابيع الأخيرة.

وتضمنت العملية تصفية بلوط الذي يعتبر المسؤول الأول عن مئات الهجمات الصاروخية ومخططات الطائرات المسيّرة الانتحارية ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو القائد الذي تولى المهمة خلفا للقيادي السابق وسام طويل بهدف إعادة بناء قدرات الوحدة الهجومية.

ضربة قاصمة لمنظومة القيادة والسيطرة

اعتبرت الأوساط الأمنية في تل أبيب، أن اغتيال بلوط رفقة سجين ومجموعة من معاونيه يُمثّل "ضربة قاصمة" لقدرة وحدة الرضوان على استعادة توازنها الميداني، خاصة وأن العملية ركزت على ضرب مركز التوجيه والسيطرة الرئيسي في العاصمة.

وشملت تداعيات الضربة تقويض خطط حزب الله اللبناني الرامية لاستكمال مشروع "غزو الجليل"، لاسيما وأن بلوط كان يُعد من أكثر القادة خبرة وتأثيرا في هيكلية العمليات العسكرية الخارجية للتنظيم.

تصعيد شامل على جبهتي لبنان وغزة

وفي إطار استعراض نتائج العمليات العسكرية، كشف البيان الإسرائيلي عن تصفية أكثر من 200 عنصر من حزب الله خلال الشهر الأخير فقط، مؤكدا أن الضغط العسكري مستمر ولن يتوقف عند حدود لبنان.

وشمل التقرير الأمني الإشارة إلى عمليات متزامنة في قطاع غزة، أسفرت عن تصفية عدة خلايا عسكرية، كان أبرزها مقتل نجل القيادي في حركة حماس خليل الحية، في إشارة واضحة من حكومة الاحتلال بقيادة نتنياهو إلى استمرار استراتيجية "الاغتيالات المركزة" على كافة الجبهات المشتعلة.