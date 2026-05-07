وثيقة تكشف شروط إيران الجديدة لعبور السفن في مضيق هرمز (صورة)

كشفت وثيقة اطلعت عليها شبكة "سي إن إن" أن إيران وضعت مجموعة جديدة من القواعد المنظمة لعبور السفن في مضيق هرمز، في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم حركة المرور في الممر البحري الحيوي.

وتحمل الوثيقة عنوان "إقرار معلومات السفينة"، وهي عبارة عن استمارة طلب أصدرتها "سلطة مضيق الخليج" الإيرانية، ويتعين على جميع السفن التي ترغب في عبور المضيق تعبئتها لضمان السماح لها بالمرور الآمن.

وحصلت الشبكة على الوثيقة من ريتشارد ميد، رئيس تحرير مؤسسة "لويدز ليست إنتليجنس" المتخصصة في بيانات وتحليلات الشحن البحري، إضافة إلى مصدر آخر فضل عدم الكشف عن هويته.

وتتضمن الاستمارة أكثر من 40 سؤالاً، تطلب من كل سفينة تقديم معلومات تفصيلية تشمل اسم السفينة ورقم التعريف الخاص بها واسمها السابق ودولة المنشأ والوجهة المقصودة، إلى جانب بيانات أخرى مرتبطة بالرحلة.

كما تتضمن الاستمارة أسئلة حول جنسيات مالك السفينة المسجل ومديرها وأفراد الطاقم العاملين على متنها.

وأكدت إيران أنها ستقيد عبور السفن المرتبطة بالولايات المتحدة أو إسرائيل عبر المضيق، في حين أوضح ريتشارد ميد أن السفن لم تكن مطالبة قبل الثامن والعشرين من فبراير، وهو التاريخ الذي شهد اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، بتقديم أي معلومات لعبور الممر البحري.

وقال ميد إن قائمة المتطلبات الجديدة تبدو مشابهة للأسئلة التي كانت تُطرح سابقاً على مالكي السفن، لكنه أشار إلى أن الخطوة الحالية تضفي طابعاً رسمياً على هذه الإجراءات، وتبدو محاولة من إيران لتكريس سلطتها على عمليات العبور في المضيق.

وكانت إيران قد أعلنت الثلاثاء إطلاق "سلطة مضيق الخليج" لتتولى إدارة وتنظيم حركة المرور عبر المضيق.

ووفقاً لما ذكره التلفزيون الإيراني الرسمي، فإن جميع السفن الراغبة في العبور ستتلقى رسالة إلكترونية من عنوان مرتبط بالسلطة الجديدة، تتضمن التعليمات والقواعد المنظمة لعبور المضيق.

كما أظهرت رسالة إلكترونية صادرة عن "سلطة مضيق الخليج" واطلعت عليها شبكة "سي إن إن"، أن السلطات الإيرانية شددت على ضرورة تقديم معلومات كاملة ودقيقة من أجل معالجة طلبات العبور، مؤكدة أن التعليمات الإضافية سيتم إرسالها لاحقاً عبر البريد الإلكتروني.

وتعد هذه الخطوة أحدث إجراء تتخذه طهران في إطار مساعيها لتثبيت سيطرتها على المضيق الدولي، الذي كانت السفن تعبره بحرية قبل اندلاع الحرب.