قال خبير من شركة التحليلات الدولية فيريسك مابلكروفت، إنه لا يتوقع أن تنجح عملية مشروع الحرية في إعادة الملاحة بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز.

أضاف توربيورن سولتفيت كبير محللي الشركة لشؤون الشرق الأوسط، في حديث للقناة: "سيتعين على شركات الشحن والتأمين الانتظار لمعرفة كيف ستسير الأمور لا يبدو أن هذه المبادرة وحدها ستفتح مضيق هرمز".

واستشهدت القناة التلفزيونية ببيان صادر عن شركة هاباج لويد الألمانية لتشغيل الحاويات، والذي أقرت فيه بأن الشحن عبر مضيق هرمز مستحيل حاليا.

في وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستطلق عملية مشروع الحرية صباح يوم 4 مايو بتوقيت الشرق الأوسط.

ووفقا للرئيس الأمريكي، ستركز العملية على إخراج السفن من مضيق هرمز بأمان.

كما هدد بالرد بالقوة: "إذا تعرضت هذه العملية الإنسانية لأي تدخل".

من جانبه، وكما صرح مصدر في المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة لوكالة تاس، أن المرافقة البحرية ليست حلا مستقرا على المدى الطويل، وفقا لروسيا اليوم.