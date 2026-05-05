ارتفاع أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

كتب : أحمد الخطيب

12:00 م 05/05/2026

أسعار العملات العربية

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5-5-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

لماذا ارتفعت أسعار العملات اليوم؟

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية اليوم بعد ارتفاع الدولار مدعوما بخروج مستثمرين أجانب من أدوات الدين المصرية "أذون الخزانة المحلية"، ما أدى إلى تراجع المعروض من العملة الأجنبية وزيادة الضغوط على الجنيه.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 14.27 جنيه للشراء، و14.35 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.61 جنيه للشراء، و14.65 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 140.29 جنيه للشراء، بزيادة 97 قرشًا، و142.79 جنيه للبيع، بزيادة 79 قرشًا.

سعر الريال القطري: 13.63 جنيه للشراء، بزيادة 9 قروش، و14.77 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا.

سعر الدينار الأردني: 74.92 جنيه للشراء، و76.04 جنيه للبيع، بزيادة 52 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 170.33 جنيه للشراء، بزيادة 1.09 جنيه، و175.71 جنيه للبيع، بزيادة 1.12 جنيه.

