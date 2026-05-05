ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5-5-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

لماذا ارتفعت أسعار العملات اليوم؟

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية اليوم بعد ارتفاع الدولار مدعوما بخروج مستثمرين أجانب من أدوات الدين المصرية "أذون الخزانة المحلية"، ما أدى إلى تراجع المعروض من العملة الأجنبية وزيادة الضغوط على الجنيه.

اقرأ أيضًا: ارتفع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 14.27 جنيه للشراء، و14.35 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.61 جنيه للشراء، و14.65 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 140.29 جنيه للشراء، بزيادة 97 قرشًا، و142.79 جنيه للبيع، بزيادة 79 قرشًا.

سعر الريال القطري: 13.63 جنيه للشراء، بزيادة 9 قروش، و14.77 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا.

سعر الدينار الأردني: 74.92 جنيه للشراء، و76.04 جنيه للبيع، بزيادة 52 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 170.33 جنيه للشراء، بزيادة 1.09 جنيه، و175.71 جنيه للبيع، بزيادة 1.12 جنيه.