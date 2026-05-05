تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، إلى ثلاث مواجهات حاسمة تُقام في توقيت واحد ضمن مرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز، حيث تنطلق المباريات في تمام الثامنة مساءً.

3 مواجهات نارية في توقيت واحد

تشهد الجولة قبل الأخيرة صدامات قوية، حيث يلتقي الزمالك وسموحة على ملعب استاد برج العرب. لقاء سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز على ملعب استاد هيئة قناة السويس. مباراة الأهلي أمام إنبي على ملعب استاد القاهرة الدولي

وتأتي هذه الاستعدادات في ظل حساسية المباريات المنتظرة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز، والتي قد تلعب دورا حاسما في تحديد مسار المنافسة على بطولة الدوري، ما يرفع من درجة الترقب الجماهيري والإعلامي.

ومن المتوقع أن تشهد هذه المواجهات حضورا جماهيريا مكثفا، خاصة في ظل التقارب النقطي بين الفرق في جدول الترتيب، وهو ما يزيد من أهمية التأمين وتنظيم الحدث بالشكل الأمثل.

خطة انتشار أمني شاملة

وأنهت الأطقم التابعة للمجموعة الإفريقية جميع الترتيبات الخاصة بتأمين المباريات الثلاث، ووضعت خطة أمنية متكاملة لتأمين المباريات المرتقبة، شملت نشر قوات مكثفة في محيط الاستادات، وتنظيم دخول الجماهير، وتفعيل إجراءات التفتيش الدقيق على البوابات الرئيسية، بهدف منع دخول أي ممنوعات أو أدوات قد تُستخدم في إثارة الشغب داخل المدرجات.

تأمين الفرق وتنظيم الجماهير

تعتمد الخطة على إنشاء دوائر أمنية محكمة لتأمين حافلات الفرق وأطقم التحكيم، إلى جانب الدفع بفرق ميدانية لتنظيم دخول الجماهير والمسؤولين وفقًا للكشوفات الرسمية.

كما يتم استخدام أجهزة التفتيش الإلكتروني الحديثة لمنع دخول أي مواد محظورة، بما يضمن سلامة الحضور.

تنسيق بين الأمن والاتحاد الكروي

وتشهد الاستعدادات تنسيقا مستمرا بين الأجهزة الأمنية والاتحاد المصري لكرة القدم وإدارات الأندية، لضمان خروج المباريات بشكل يليق بقيمة المنافسات المنتظرة، مع التشديد على تطبيق لائحة العقوبات الخاصة بالمخالفات الجماهيرية.

كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام بسعة الاستادات المقررة، ومنع التكدس، مع تنظيم عمليات الدخول والخروج بشكل محكم، لتفادي أي حالات ازدحام قد تؤثر على سير المباريات.

رقابة إلكترونية وغرف عمليات

تم تفعيل غرف عمليات مركزية لمتابعة الأوضاع لحظة بلحظة داخل وخارج الاستادات، باستخدام كاميرات المراقبة الحديثة التي تغطي جميع الزوايا، بما يسمح بالتدخل الفوري في حال حدوث أي تجاوزات.

كما تشارك إدارات المرور في تأمين الطرق المؤدية إلى الملاعب، مع وضع خطط بديلة لتسهيل الحركة المرورية قبل وبعد المباريات، خاصة في ظل الإقبال الجماهيري المتوقع.