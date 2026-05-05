قالت وزارة الدفاع الروسية، إن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط وتدمير قرابة 800 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 48 ساعة.

أضافت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت خلال الليلة الماضية 289 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 8:00 مساء يوم 4 مايو من هذا العام وحتى الساعة 7:00 صباحا يوم 5 مايو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 289 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأشار البيان إلى أن الطائرات المسيرة أُسقطت فوق مقاطعات بريانسك، وبيلجورود، وفورونيج، وكورسك، وكالوجا، وسمولينسك، وأوريول، وتفير، وتولا، وريازان، وبسكوف، ونوفجورود، ولينينجراد، وروستوف، وفولجوجراد، ومنطقة موسكو، وجمهوريتي القرم وتتارستان، وإقليم كراسنودار.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أفاد حاكم مقاطعة لينينجراد الروسية، ألكسندر دروزدينكو بإسقاط 18 طائرة مسيرة أوكرانية في المقاطعة خلال الليل، مضيفا أن حريقا اندلع في منطقة صناعية بمدينة كيريشي.

وقال دروزدينكو: "تم إسقاط 18 طائرة مسيرة معادية خلال الليل في مقاطعة لينينجراد".

وأوضح أنه تم رصد حريق في منطقة صناعية بمدينة كيريشي، وأن خبراء من وزارة الطوارئ وجهاز الإطفاء والإنقاذ الإقليمي في لينينجراد قد بدأوا بإخماده.

كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، أمس الإثنين، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت ودمرت 507 طائرات مسيرة، و8 قنابل جوية، و7 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع أطلقتها القوات الأوكرانية.

ووفقًا للبيان، تكبدت القوات الأوكرانية نحو 1240 قتيلًا وجريحًا على مختلف محاور القتال، مع تسجيل أعلى الخسائر في مناطق المواجهات النشطة شرقًا وجنوبًا.

أشارت موسكو إلى أن ضرباتها استهدفت مواقع عسكرية تشمل مستودعات ذخيرة، ومنشآت لإطلاق المسيّرات، إضافة إلى مواقع تمركز مؤقتة للقوات، وفقا لسكاي نيوز.