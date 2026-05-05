رئيس وزراء ‌بريطانيا: التصعيد الإيراني ‌يجب ‌أن يتوقف.. ‌وعلى طهران الانخراط بجدية في المفاوضات

كتب : وكالات

02:30 ص 05/05/2026

كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، فجر اليوم الثلاثاء، إن التصعيد بين أمريكا وإيران ‌يجب ‌أن يتوقف، ‌وعلى ‌إيران الانخراط بجدية ‌في المفاوضات لضمان استمرار وقف إطلاق النار في ‌الشرق الأوسط.

وندد رئيس الوزراء البريطاني بالضربات الإيرانية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة.

يذكر أن عدد من الدول، أعربت الإثنين، عن إدانتها الشديدة لتجدد الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، التي أدت إلى إصابة 3 أشخاص، بحسب سكاي نيوز

