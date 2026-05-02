أكد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أن العاصمة الخرطوم تتمتع بالأمن والاستقرار، رغم تصاعد الهجمات العسكرية التي شهدتها مناطق مختلفة خلال الأيام الماضية.

وجاءت تصريحات إدريس خلال جولة تفقدية للساحة الخضراء في الخرطوم مساء الجمعة، برفقة والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة، حيث أشاد بالجهود التي بذلت لإعادة تأهيل الموقع بعد تعرضه للتخريب، مشيراً إلى أهميته كمرفق عام يستقطب الأسر ويحتضن أنشطة اجتماعية وثقافية ورياضية، وموجهاً باستكمال أعمال التأهيل الجارية.

كما جدد دعوته للسودانيين المقيمين في الخارج للعودة الطوعية إلى العاصمة، في ظل ما وصفه بتحسن الأوضاع.

وتزامنت هذه التصريحات مع تقارير عن هجمات بطائرات مسيّرة نفذتها قوات الدعم السريع استهدفت مواقع للجيش السوداني في الخرطوم ومحيطها، حيث أفاد موقع السودان نيوز بوقوع هجوم على موقع عسكري في منطقة الصالحة جنوب أم درمان قرب جبل أولياء.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الهجمات تأتي ضمن عمليات أوسع استهدفت عدة مناطق، وليس مواقع محدودة كما تم تداوله سابقاً، موضحة أن الضربات امتدت إلى جنوب الخرطوم ومدينة ربك خلال الأيام الأخيرة.

وفي منطقة جبل أولياء جنوب العاصمة، تعرضت المدينة لقصف متكرر منذ الأربعاء بطائرات مسيّرة استهدفت مواقع متعددة قرب الحدود الإدارية لولاية النيل الأبيض، فيما أفاد سكان بسماع دوي انفجارات ناجمة عن هذه الهجمات.

وخلال الأيام الثلاثة الماضية، طالت الهجمات مواقع عسكرية عدة في المنطقة، من بينها مواقع للقوة المشتركة للحركات المسلحة وقاعدة النحومي الجوية، إضافة إلى منطقة المثلث عند المدخل الشمالي للمدينة.

كما وسعت قوات الدعم السريع نطاق عملياتها لتشمل مدينتي كوستي وربك في ولاية النيل الأبيض، إلى جانب بلدات في كادوقلي والدلنج بولاية جنوب كردفان، ما أدى إلى خسائر بشرية وأضرار في صفوف المدنيين، بحسب مصادر محلية.

وفي تطور آخر، أفاد موقع دارفور نيوز بتوقف استديوهات تلفزيون شمال كردفان عن العمل عقب تعرضها لهجوم بطائرة مسيّرة، حيث أظهرت صور حجم الدمار الذي لحق بأجهزة البث واستديوهات التسجيل في مدينة الأبيض.

ويأتي هذا التصعيد في سياق الحرب المستمرة في السودان منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي وصفتها الأمم المتحدة بأنها أكبر أزمة إنسانية في العالم، مع نزوح نحو 12 مليون شخص ومعاناة نصف السكان من صعوبات في الحصول على الغذاء.