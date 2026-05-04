أعلن الجيش الإيراني توجيه تحذيرات إلى مدمرات أمريكية حاولت الاقتراب من مضيق هرمز، مشيرا إلى أن تلك السفن قامت بإطفاء راداراتها أثناء تحركها في بحر عمان.

وأوضح أن القوات الإيرانية قامت بإطلاق طلقات تحذيرية باستخدام صواريخ كروز وطائرات مسيّرة بالقرب من السفن الأمريكية، بعد تجاهلها للتحذيرات الصادرة.

وأكد الجيش الإيراني أن مسؤولية وتداعيات أي تصرفات وصفها بالخطرة في مضيق هرمز تقع على عاتق الطرف الذي اعتبره عدوا، في إشارة إلى الولايات المتحدة.