إعلان

الجيش الإيراني يحذر مدمرات أمريكية قرب مضيق هرمز ويطلق طلقات تحذيرية

كتب : وكالات

04:15 م 04/05/2026

الجيش الايراني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الجيش الإيراني توجيه تحذيرات إلى مدمرات أمريكية حاولت الاقتراب من مضيق هرمز، مشيرا إلى أن تلك السفن قامت بإطفاء راداراتها أثناء تحركها في بحر عمان.

وأوضح أن القوات الإيرانية قامت بإطلاق طلقات تحذيرية باستخدام صواريخ كروز وطائرات مسيّرة بالقرب من السفن الأمريكية، بعد تجاهلها للتحذيرات الصادرة.

وأكد الجيش الإيراني أن مسؤولية وتداعيات أي تصرفات وصفها بالخطرة في مضيق هرمز تقع على عاتق الطرف الذي اعتبره عدوا، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش الإيراني مدمرات أمريكية مضيق هرمز حرب إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه في 7 بنوك مع ختام تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه في 7 بنوك مع ختام تعاملات اليوم
هل يجوز الأضحية بالتقسيط في عيد الأضحى؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب
أخبار

هل يجوز الأضحية بالتقسيط في عيد الأضحى؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب

انخفاض الأوفر برايس على السيارات.. هل بدأت موجة تصحيح؟
أخبار السيارات

انخفاض الأوفر برايس على السيارات.. هل بدأت موجة تصحيح؟
الغندور يثير الجدل برسالة غامضة: "مش بتليفون رئيس إنبي ولا سموحة"
رياضة محلية

الغندور يثير الجدل برسالة غامضة: "مش بتليفون رئيس إنبي ولا سموحة"
العدول عن الخطبة واسترداد المهر.. مواد جديدة في مشروع قانون الأسرة الجديد
أخبار مصر

العدول عن الخطبة واسترداد المهر.. مواد جديدة في مشروع قانون الأسرة الجديد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل صلاة الجنازة على الفنان الراحل هاني شاكر.. الموعد والمكان
حصة في الأرض وأسانسير.. الشكل الجديد لشقق سكن لكل المصريين
قانون الأسرة للمسيحيين.. ننشر النص الكامل وأبرز الضوابط
مفاجآت قضية "هابي لاند".. ماذا حدث داخل مكتب المدير؟