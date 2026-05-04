إعلان

فضيحة التنصت على الهواتف في اليونان.. قرار قضائي يُعيق الكشف عن الحقيقة

كتب : مصطفى الشاعر

12:42 م 04/05/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تواجه فضيحة التنصت على الهواتف التي هزت الأوساط السياسية في اليونان، "حالة من الجمود القانوني"، بعد قرار المدعي العام لدى المحكمة العليا كونستانتينوس تزافيلاس برفض إعادة فتح التحقيق الذي تم أرشفته سابقا.

جمود قانوني يُحيط بملف التنصت في اليونان

تتعلق القضية بعمليات مراقبة غير قانونية استهدفت سياسيين وصحفيين ورجال أعمال خلال عامي 2020 و 2021 باستخدام برنامج التجسس الشهير "بريداتور"، حيث جاء هذا الرفض ليضع حواجز جديدة أمام مساعي الكشف عن التفاصيل الكاملة للاختراقات التي مست خصوصية شخصيات بارزة في البلاد.

رفض قضائي للتحقيق في اتهامات التجسس

أفادت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، اليوم الإثنين، بأن الحكم القضائي الجديد رفض طلبا رسميا تقدمت به إحدى المحاكم الأدنى درجة في العاصمة أثينا لإجراء تحقيقات إضافية في اتهامات تشمل التجسس وتوزيع برامج مراقبة متطورة بشكل غير قانوني.

ويأتي هذا التطور في وقت كانت فيه هيئة محكمة مؤلفة من قاضٍ واحد قد أصدرت أحكاما "قاسية" في وقت سابق بحق أربعة من رجال الأعمال أدانتهم بالتورط في القضية وحكمت عليهم بالسجن لمدد طويلة وصل إجماليها إلى 126 عاما وثمانية أشهر.

تحركات قانونية وجلسات مرتقبة في 2026

رغم القرارات الأخيرة لا تزال القضية مفتوحة على احتمالات جديدة، حيث يعتزم 6 أفراد من المتضررين تحريك شكاوى قانونية إضافية استنادا إلى أدلة جديدة ظهرت مؤخرا.

ومن المقرر أن تتجه الأنظار إلى أروقة القضاء مجددا في 11 ديسمبر من العام الجاري، حيث تحدد موعد عقد جلسة الاستئناف للنظر في الأحكام الصادرة والطعون المُقدّمة، مما يُبقي ملف "بريداتور" تحت المجهر الحقوقي والسياسي لفترة أطول.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اليونان فضيحة التنصت على الهواتف التجسس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل يحسمها الزمالك؟.. مواعيد مباريات الجولة السادسة لمجموعة تتويج الدوري
رياضة محلية

هل يحسمها الزمالك؟.. مواعيد مباريات الجولة السادسة لمجموعة تتويج الدوري
فيديو صادم | أب يتعدى بالضرب على نجله أثناء الرؤية بدمياط والداخلية تكشف
حوادث وقضايا

فيديو صادم | أب يتعدى بالضرب على نجله أثناء الرؤية بدمياط والداخلية تكشف
"مصراوي" يكشف تطورات ملف هيكلة قطاع الكرة داخل الأهلي
رياضة محلية

"مصراوي" يكشف تطورات ملف هيكلة قطاع الكرة داخل الأهلي
فيروس هانتا.. وفيات وإصابات على متن سفينة سياحية موبوءة في أفريقيا
شئون عربية و دولية

فيروس هانتا.. وفيات وإصابات على متن سفينة سياحية موبوءة في أفريقيا
عبد الجليل: بن شرقي وإمام عاشور لازم يمشوا من الأهلي
رياضة محلية

عبد الجليل: بن شرقي وإمام عاشور لازم يمشوا من الأهلي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قانون الأسرة للمسيحيين.. ننشر النص الكامل وأبرز الضوابط
مفاجآت قضية "هابي لاند".. ماذا حدث داخل مكتب المدير؟
طقس الـ 6 أيام.. الأرصاد: موجة انخفاض درجات الحرارة وشبورة ورياح نشطة