الرئيس الإيراني: الظروف التي نواجهها غير عادية ولا سهلة وإدارتها تتطلب الحوار

كتب : وكالات

06:11 م 31/05/2026

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن الظروف التي تواجهها إيران غير عادية ولا سهلة، مؤكدًا أن إدارتها تتطلب الحوار واتخاذ قرارات دقيقة ومسؤولة.
وأضاف الرئيس الإيراني، خلال اجتماع مع مسؤولي وزارة العلوم الايرانية اليوم الأحد، أن استمرار قيود وضغوط خارجية في مجال الوصول إلى موارد إيران الاقتصادية أوجد تعقيدات في إدارة البلاد.

وأكد الرئيس الإيراني، أن بعض مشاكل طهران الاقتصادية ناتجة عن قيود خارجية وبعضها بسبب الضغوط الناجمة عن الظروف الحالية.
وشدد بزشكيان على ضرورة مصارحة الشعب بالحقائق القائمة كي يتمكن من أداء دوره في مواجهة التحديات، قائلا: "لا يمكن لأي مجتمع في ظروف مواجهة تحديات كبرى أن يتوقع مواصلة مساره دون تحمل الصعوبات".
وأشار الرئيس الإيراني، إلى أنه إذا كان من المقرر أن تواصل البلاد مسارها باقتدار فيجب توضيح الحقائق القائمة للشعب.

