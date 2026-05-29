اليونيسيف: 11 طفلاً يسقطون يومياً جراء الهجمات الإسرائيلية على لبنان

كتب : وكالات

02:41 م 29/05/2026

منظمة اليونيسيف

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، الجمعة، إن الهجمات الإسرائيلية على لبنان أسفرت خلال الأسبوع الماضي عن مقتل وإصابة 11 طفلاً في المتوسط كل 24 ساعة، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".

استمرار القتال رغم الهدنة

وأوضحت المنظمة أن القتال لا يزال مستمراً إلى حد كبير بين إسرائيل و"حزب الله"، رغم وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة في 16 أبريل، مشيرة إلى أن المواجهات تواصلت بعد الهجمات التي شنها الحزب ضد إسرائيل في 2 مارس دعماً لإيران.

وبحسب بيانات اليونيسيف، فقد قُتل 55 طفلاً وأصيب 212 آخرون منذ إعلان الهدنة، في مؤشر على استمرار تأثير العمليات العسكرية على المدنيين، خصوصاً الأطفال.

اليونيسيف تصف الخسائر بـ"المذهلة"

ووصف المتحدث باسم منظمة اليونيسيف، ريكاردو بيريس، حجم الخسائر البشرية بين الأطفال بأنه "مذهل"، محذراً من التداعيات الإنسانية المتفاقمة جراء استمرار التصعيد في لبنان.

