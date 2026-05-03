إعلان

صحة غزة: تفاقم أزمة نقص مستلزمات المختبرات وبنوك الدم

كتب : د ب أ

10:00 ص 03/05/2026

وزارة الصحة في قطاع غزة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الأحد بتفاقم أزمة نقص مواد الفحص المخبري في المختبرات وبنوك الدم.

وقالت صحة غزة، في بيان صحفي اليوم، إن 86 % من احتياجات المختبرات وبنوك الدم رصيدها صفر، مشيرة إلى أن مواد فحص غازات الدم نفذت بالكامل في مختبر مستشفى شهداء الأقصى والكميات المتبقية في المستشفيات الأخرى تكفي لأيام قليلة.

وأضافت أن "استمرار النقص في مواد الفحص يُهدد إجراءات المتابعة الطبية للحالات المرضية وإجراء العمليات وحالات الطوارئ والعناية المركزة".

وطالبت الصحة كافة الجهات المعنية بالتدخل العاجل للإسراع في توفير وإدخال مستلزمات المختبرات وبنوك الدم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الصحة غزة بنوك الدم في غزة مستشفى شهداء الأقصى المختبرات الطبية غزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بسبب نظام الطيبات.. "قومي الطفولة" يتحرك ضد أم منعت الأنسولين عن طفلها
أخبار مصر

بسبب نظام الطيبات.. "قومي الطفولة" يتحرك ضد أم منعت الأنسولين عن طفلها
أحمد العوضي يبادل جمهوره التحية على الطريق الدائري (فيديو)
زووم

أحمد العوضي يبادل جمهوره التحية على الطريق الدائري (فيديو)
قصة "كيس الفول".. أول تعليق من وكيل تعليم بني سويف بشأن التنمر على طالبة
أخبار المحافظات

قصة "كيس الفول".. أول تعليق من وكيل تعليم بني سويف بشأن التنمر على طالبة
استخراج ولاعة من بطن مريض بتدخل جراحي في المنصورة
أخبار المحافظات

استخراج ولاعة من بطن مريض بتدخل جراحي في المنصورة
بفستان جريء ومكياج هادئ.. دنيا سامي تخطف الأنظار في أحدث ظهور
زووم

بفستان جريء ومكياج هادئ.. دنيا سامي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بسبب "نظام الطيبات".. "قومي الطفولة" يتحرك ضد أم منعت الأنسولين عن طفلها
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
هطول أمطار على الإسكندرية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ- صور
الذهب يرتفع ببداية تعاملات اليوم في مصر