أصدر محمود توفيق القرار الوزاري رقم 557 لسنة 2026، بإنشاء مركز إصلاح جغرافي جديد داخل نطاق مديرية أمن البحر الأحمر، وذلك في إطار تطوير منظومة مراكز الإصلاح والتأهيل وتوسيع نطاقها الجغرافي.

مركز إصلاح وتأهيل جديد بمرسى علم

ونصت المادة الأولى من القرار على إنشاء "مركز الإصلاح الجغرافي بالمجمع الشرطي بمرسى علم"، ليكون مقره بدائرة قسم شرطة مرسى علم.

ويختص المركز بتنفيذ الأحكام الصادرة وفقًا للقانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، داخل نطاق أقسام شرطة مرسى علم والشلاتين وحلايب.

كما أكد القرار أن العمل به يبدأ اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية، مع إلغاء ما يخالفه من قرارات سابقة.

