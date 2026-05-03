إعلان

قرار جديد من وزارة الداخلية بشأن إنشاء مركز إصلاح وتأهيل جديد بمرسى علم

كتب : صابر المحلاوي

10:21 ص 03/05/2026 تعديل في 11:07 ص

مركز إصلاح وتأهيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدر محمود توفيق القرار الوزاري رقم 557 لسنة 2026، بإنشاء مركز إصلاح جغرافي جديد داخل نطاق مديرية أمن البحر الأحمر، وذلك في إطار تطوير منظومة مراكز الإصلاح والتأهيل وتوسيع نطاقها الجغرافي.

مركز إصلاح وتأهيل جديد بمرسى علم

ونصت المادة الأولى من القرار على إنشاء "مركز الإصلاح الجغرافي بالمجمع الشرطي بمرسى علم"، ليكون مقره بدائرة قسم شرطة مرسى علم.

ويختص المركز بتنفيذ الأحكام الصادرة وفقًا للقانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، داخل نطاق أقسام شرطة مرسى علم والشلاتين وحلايب.

كما أكد القرار أن العمل به يبدأ اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية، مع إلغاء ما يخالفه من قرارات سابقة.

اقرأ أيضا:

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مركز إصلاح وتأهيل وزارة الداخلية تنفيذ الأحكام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بسبب نظام الطيبات.. "قومي الطفولة" يتحرك ضد أم منعت الأنسولين عن طفلها
أخبار مصر

بسبب نظام الطيبات.. "قومي الطفولة" يتحرك ضد أم منعت الأنسولين عن طفلها
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
رياضة محلية

رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
استخراج ولاعة من بطن مريض بتدخل جراحي في المنصورة
أخبار المحافظات

استخراج ولاعة من بطن مريض بتدخل جراحي في المنصورة
من إيطاليا إلى القاهرة.. رحلة التيفو في ملاعب كرة القدم
رياضة عربية وعالمية

من إيطاليا إلى القاهرة.. رحلة التيفو في ملاعب كرة القدم
بفستان جريء ومكياج هادئ.. دنيا سامي تخطف الأنظار في أحدث ظهور
زووم

بفستان جريء ومكياج هادئ.. دنيا سامي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بسبب "نظام الطيبات".. "قومي الطفولة" يتحرك ضد أم منعت الأنسولين عن طفلها
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
هطول أمطار على الإسكندرية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ- صور
الذهب يرتفع ببداية تعاملات اليوم في مصر