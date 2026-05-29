قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القوات الإسرائيلية عبرت نهر الليطاني اللبناني، الذي يمتد على بعد نحو 18 ميلا شمال الحدود المشتركة بين البلدين.

وأضاف نتنياهو خلال زيارة للقوات الإسرائيلية قرب الحدود اللبنانية: "لقد عبرت قواتنا نهر الليطاني، وتقدمت إلى منطقة السيطرة. نحن نعمل في بيروت، وفي البقاع، وعلى امتداد الجبهة بأكملها، ونضرب حزب الله مباشرة".

وتابع قائلاً: "يخبرني قادة الألوية، وكذلك الجنود، أنه في كل اتصال معهم، وفي كل مواجهة، نقوم بالقضاء على حزب الله وطردهم"، مشيداً بالتحركات الرامية إلى توسيع سيطرة إسرائيل على الأراضي اللبنانية في إطار مواجهتها مع حزب الله المدعوم من إيران.