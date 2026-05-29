بعد عبور نهر الليطاني.. نتنياهو يشيد بتوسيع سيطرة إسرائيل على الأراضي اللبنانية

كتب : وكالات

07:56 م 29/05/2026

بنيامين نتنياهو

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القوات الإسرائيلية عبرت نهر الليطاني اللبناني، الذي يمتد على بعد نحو 18 ميلا شمال الحدود المشتركة بين البلدين.

وأضاف نتنياهو خلال زيارة للقوات الإسرائيلية قرب الحدود اللبنانية: "لقد عبرت قواتنا نهر الليطاني، وتقدمت إلى منطقة السيطرة. نحن نعمل في بيروت، وفي البقاع، وعلى امتداد الجبهة بأكملها، ونضرب حزب الله مباشرة".

وتابع قائلاً: "يخبرني قادة الألوية، وكذلك الجنود، أنه في كل اتصال معهم، وفي كل مواجهة، نقوم بالقضاء على حزب الله وطردهم"، مشيداً بالتحركات الرامية إلى توسيع سيطرة إسرائيل على الأراضي اللبنانية في إطار مواجهتها مع حزب الله المدعوم من إيران.

