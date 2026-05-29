بعد ادعاء ترامب تدميرها.. "سي إن إن": إيران تُعيد السيطرة على كميات هائلة من الصواريخ

كتب : مصطفى الشاعر

12:41 م 29/05/2026

صورة تعبيرية لحرب إيران وأمريكا

أظهرت صور أقمار صناعية جديدة حللتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن إيران بدأت في استعادة الوصول إلى كميات هائلة من الصواريخ المخزنة في منشآت ومجمعات عسكرية ضخمة تقع تحت الأرض.

وتأتي هذه التطورات الميدانية لتُثير "شكوكا واسعة" حول دقة مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أكد فيها سابقا أن الهجمات العسكرية نجحت في تدمير ترسانة طهران الصاروخية بالكامل تقريبا خلال الجولات الأخيرة من الصراع والدوران المستمر للمواجهات.

إيران تُبطل استراتيجية القوة النارية المشتركة بواشنطن وتل أبيب بمعدات بدائية

كانت الضربات الجوية المكثفة التي نفذها التحالف الإسرائيلي الأمريكي خلال الحرب قد أدت إلى تعطيل العديد من هذه المجمعات المحصنة عن طريق إغلاق وتدمير مداخلها الرئيسية، مما أسفر عن حصار جزء كبير من منصات الإطلاق الإيرانية وإضعاف قدرتها الهجومية على إطلاق الصواريخ الباليستية.

غير أن الصور الحديثة تُبين أن الفرق الهندسية الإيرانية تعمل حاليا باستخدام الجرافات والشاحنات فقط على إبطال مفعول الاستراتيجية الغربية التي اعتمدت على قوة نارية هائلة مشتركة لإغلاق تلك المنشآت، بحسب تحليل "سي إن إن".

البنتاجون يتمسك بموقفه ويؤكد نجاح الحملة العسكرية ضد القدرات الإيرانية

في المقابل، يصر المسؤولون في وزارة الحرب الأمريكية على نجاح الحملة العسكرية الموجهة ضد القدرات التسليحية الإيرانية.

ويؤكد البنتاجون، في تقييماته الرسمية، أن الضربات الجوية المشتركة حققت أهدافها الاستراتيجية في شل حركة منظومات الردع التابعة لطهران وتعطيل خطرها العسكري، رغم المحاولات الميدانية الجارية من الجانب الإيراني لإعادة فتح الأنفاق والوصول إلى مخازن السلاح المحاصرة بأساليب بدائية، بحسب تقارير وسائل الإعلام الأمريكية.

مضيق هرمز حرب إيران إيران وأمريكا دونالد ترامب

