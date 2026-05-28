80 مليون دولار.. إدارة ترامب تعزز مساعداتها لمواجهة "الإيبولا" في الكونغو وأوغندا

كتب : وكالات

06:45 م 28/05/2026

فيروس إيبولا في أفريقيا

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنها ستعزز مساعداتها لمواجهة وباء الإيبولا في الكونغو وأوغندا بمقدار 80 مليون دولار، ليصل إجمالي مساهمة الولايات المتحدة في هذه الجهود إلى أكثر من 112 مليون دولار خلال الأسبوعين الماضيين، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن الأموال الإضافية ستستخدم لتوفير معدات الحماية الشخصية للعاملين في مجال الرعاية الصحية، ومجموعات اختبار الإيبولا، ودعم الفحص الصحي في المطارات ونقاط الدخول الأخرى إلى وسط وشرق أفريقيا، إضافة إلى تتبع المخالطين لضحايا الفيروس المحتملين في الكونغو وأوغندا.

وأضافت الخارجية الأمريكية، إنها خصصت أيضاً 50 مليون دولار لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لتمويل ما يصل إلى 50 عيادة لعلاج الإيبولا، كما خصصت 300 مليون دولار من خلال الوكالة للمبادرات الإنسانية الإقليمية.

