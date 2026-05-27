تتواصل موجة الحر الاستثنائية في عدد من الدول الأوروبية، وسط تسجيل درجات حرارة قياسية وتحذيرات رسمية من تداعياتها على المياه والصحة العامة والعمل في الهواء الطلق، بعدما دفعت كتلة هوائية ساخنة قادمة من شمال إفريقيا درجات الحرارة إلى مستويات غير معتادة في هذا الوقت من العام.



وتسببت الظاهرة المعروفة باسم "القبة الحرارية"، الناتجة عن انحصار الهواء الساخن تحت ضغط جوي مرتفع فوق أوروبا الغربية، في حالة استنفار بعدة دول أوروبية مع توقعات باستمرار الأجواء الحارة خلال الأيام المقبلة.

فرنسا تسجل وفيات وتحافظ على حالة التأهب

في فرنسا، أعلنت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون أن 7 أشخاص توفوا على خلفية موجة الحر، موضحة أن 5 حالات وفاة على الأقل جاءت نتيجة الغرق، بينما توفي شخصان آخران أثناء ممارسة أنشطة رياضية في باريس ومنطقة ليون الكبرى.

وقالت بريجون إن الوفيات ارتبطت "بشكل مباشر أو غير مباشر بالحر"، في وقت أبقت فيه السلطات 8 أقاليم في غرب البلاد تحت الإنذار البرتقالي بسبب استمرار موجة الحر حتى نهاية الأسبوع على الأقل في شمال وغرب فرنسا.

وبحسب وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية "ميتيو فرانس"، فإن يوم الاثنين كان الأعلى حرارة على مستوى البلاد منذ بدء تسجيل قياسات شهر مايو، فيما تراوحت درجات الحرارة الثلاثاء بين 33 و36 درجة مئوية في مناطق واسعة.

A heat dome is pushing temperatures above 35°C in parts of the U.K., as hot air becomes trapped over the region, fueling a wider heatwave across Europe and raising warnings of a prolonged, record-breaking summer. TVP World’s Konrad Gorliński reports. pic.twitter.com/AegqlS85As — TVP World (@TVPWorld_com) May 26, 2026

وأشارت تقارير إلى أن رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو سيجري الخميس مباحثات مع الوزراء لبحث الاستعدادات الخاصة بمواجهة تداعيات موجة الحر.

ألمانيا تحذر من نقص المياه

وفي ألمانيا، توقعت هيئة الأرصاد الجوية وصول درجات الحرارة إلى 35 درجة مئوية الثلاثاء، بينما أطلقت سلطات مدينة يوليش في ولاية شمال الراين-وستفاليا تحذيرات من احتمالات نقص المياه نتيجة ارتفاع معدلات الاستهلاك خلال الأيام الأخيرة.

ودعت البلدية السكان إلى تقليل استخدام مياه الشرب، مطالبة بعدم ري الحدائق أو ملء أحواض السباحة، مؤكدة أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان استمرار توفير المياه خلال فترات الحر الشديد.

قيود ميدانية في إيطاليا بسبب الحرارة

وفي إيطاليا، أقرت سلطات منطقة لاتسيو، التي تضم العاصمة روما، قواعد جديدة تحد من العمل لفترات طويلة تحت أشعة الشمس.

وتشمل الإجراءات قطاعات الزراعة والبناء والخدمات اللوجستية، وتطبق يوميًا بين الساعة 12:30 ظهرًا و16:00 عصرًا، على أن تستمر حتى 15 سبتمبر المقبل.

بريطانيا وأيرلندا تسجلان مستويات غير مسبوقة

وسجلت بريطانيا أعلى درجة حرارة في تاريخ شهر مايو، بحسب مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، الذي أعلن وصول الحرارة إلى 34.8 درجة مئوية في حدائق كيو بالعاصمة لندن.

ووصف المكتب هذه المستويات بأنها استثنائية حتى بالنسبة لفصل الصيف، مشيرًا إلى أن المعدلات المعتادة لدرجات الحرارة في لندن خلال مايو تتراوح عادة بين 17 و18 درجة مئوية.

London swelters as a heat dome grips parts of the UK and northwestern Europe pic.twitter.com/TBu8Gh7j27 — Reuters (@Reuters) May 25, 2026

وفي أيرلندا، حققت مدينتا كيلارني وكلونميل رقمًا قياسيًا جديدًا لشهر مايو بعدما بلغت الحرارة 28.8 درجة مئوية، بينما شهدت اسكتلندا اندلاع حريق قرب منطقة آرثرز سيت في إدنبرة نتيجة الأجواء الحارة.

إسبانيا تستعد لـ"ليالٍ استوائية"

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية أن الأجواء الحارة بشكل استثنائي ستستمر طوال الأسبوع في مختلف أنحاء البلاد.

وتوقعت الوكالة أن تبدأ مناطق جنوب غرب إسبانيا اعتبارًا من الأربعاء في تسجيل ما وصفته بـ"الليالي الاستوائية"، مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و38 درجة مئوية.

العلماء: الحرارة المرتفعة أصبحت أكثر تكرارًا

ويرى العلماء أن تغير المناخ الناتج عن النشاط البشري يؤدي إلى زيادة الظواهر المناخية الحادة وارتفاع درجات الحرارة القصوى، مشيرين إلى أن أوروبا تشهد ارتفاعًا في الحرارة بوتيرة أسرع من المتوسط العالمي.

وأضافوا أن موجات الحر أصبحت أكثر تكرارًا وشدة، معتبرين أن هذه الظروف تمثل "الوضع الطبيعي الجديد".