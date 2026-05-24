تواجه دول أوروبا الغربية قفزات مناخية غير مسبوقة مع تدفق موجة حر صيفية مبكرة وشديدة الشدة دفعت بدرجات الحرارة إلى مستويات قياسية تخطت المعدلات الموسميّة بنحو 10 درجات كاملة، إذ تأتي هذه الأجواء القاسية مدفوعة بتشكل "قبة حرارية" ضخمة احتجزت كتلا هوائية ساخنة قادمة من شمال إفريقيا تحت وطأة ضغط جوي مرتفع، مما وضع عواصم كبرى مثل لندن وباريس ومدريد في حالة تأهب لمواجهة طقس حارق يهدد بكسر أرقام قياسية صمدت لعقود.

أوروبا تستعد لدرجات حرارة مرتفعة

تستعد مساحة واسعة من قارة أوروبا الغربية لاستقبال أول موجة حر صيفية كبرى، حيث تُشير التوقعات الجوية إلى ارتفاع درجات الحرارة بمعدل يزيد عن 10 درجات مئوية فوق المعدلات الطبيعية المعتادة.

وأفادت تقارير الأرصاد، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، بأنه من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة حاجز 30 درجة مئوية في كل من البرتغال وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة اعتبارا من يوم الجمعة وتستمر حتى الأسبوع المقبل، وسط تطلعات بتسجيل أرقام قياسية جديدة لم يشهدها شهر مايو من قبل في مئات المواقع.

توقعات بتخطي الحرارة عتبة الـ30 درجة في عواصم ومدن أوروبية بارزة

تُشير البيانات التفصيلية للطقس، إلى إمكانية وصول درجات الحرارة إلى 32 درجة مئوية في العاصمتين باريس ولندن، بينما تقفز إلى 35 درجة مئوية في مناطق جنوب غرب فرنسا، في حين تسجل مستويات أعلى تُلامس 38 درجة مئوية في منطقتي "جواديانا وجوادالكيفير" داخل إسبانيا.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، أن المستويات القصوى والدنيا للحرارة ستصل إلى درجات غير مسبوقة لهذا الموسم، وخاصة في المناطق الجنوبية الغربية خلال موجة حر مبكرة تتسم بالشدة والاستمرارية لعدة أيام.

قبة حرارية قادمة من المغرب تكسر الأرقام القياسية المسجلة في فرنسا

أرجعت الأرصاد الفرنسية هذه الموجة الاستثنائية التي قد تتجاوز الأرقام القياسية السابقة بفارق يصل إلى 3 أو 4 درجات في مدن مثل نانت وبريست، إلى تشكّل "قبة حرارية" حبست الهواء الساخن القادم من المغرب تحت تأثير ضغط جوي مرتفع لإعصار مضاد قوي.

وألمح المتنبئ الجوي الوطني الفرنسي، إلى أنه بات من شبه المؤكد تحطيم أعلى درجة حرارة مُسجلة في تاريخ البلاد لشهر مايو والبالغة 30 درجة ونصف في عام 2025 وأعلى متوسط يومي والبالغ 22.8 في عام 2017، مشيرة إلى أن التوقعات في منطقة بريتاني تُعد "رائعة للغاية" ومبكرة بالنسبة لموسم ما قبل الصيف.

تحذيرات صحية استثنائية في بريطانيا وتوقعات بتجاوز رقم قياسي

وفي بريطانيا، أصدر مكتب الأرصاد الجوية، تحذيرات صحية استثنائية لمواجهة الحرارة المرتفعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مبينا أن درجات الحرارة قد تُلامس 33 درجة مئوية محليا يوم الإثنين المقبل، وهو ما يتجاوز أعلى قراءة مُسجلة في البلاد لشهر مايو منذ عام 1944 والبالغة 32.8.

ولفت المكتب، إلى أن أجزاء من المملكة المتحدة قد تدخل رسميا في موجة حارة عند استمرار درجات الحرارة فوق 26 إلى 28 درجة لثلاثة أيام متتالية، وهو تصنيف يُستبعد حدوثه بمعاييره الخاصة في فرنسا وإسبانيا نظرا لاشتراط بقاء درجات الحرارة الليلية بمستويات صيفية مرتفعة لاعتماد الموجة الحارة رسميا.

انهيار المناخ يهدد القارة الأوروبية بأحداث حرارية متكررة وأكثر حدة

بحسب "الجارديان"، ربطت التقارير البيئية هذه التطورات بظاهرة انهيار المناخ الشامل، مؤكدة أن قارة أوروبا التي تُصنف بأنها "أسرع قارات العالم احترارا" باتت مُعرضة لاستقبال مثل هذه الأحداث المناخية والحرارية الاستثنائية بشكل متكرر ومبكر وبمستويات تتصاعد في شدتها عما كانت عليه في الأوقات السابقة.

وفاة طفلة في إسبانيا والأرصاد تصف أجواء الأيام المقبلة بحرارة يوليو وأغسطس

على الجانب الإسباني، سجلت الأرصاد الجوية بلوغ الحرارة 38 درجة مئوية، بالتزامن مع حادثة مأساوية شهدتها منطقة جاليسيا الشمالية الغربية تمثلت في وفاة طفلة تبلغ من العمر عامين بعد أن تُركت بطريق الخطأ لساعات داخل سيارة والدها.

وفي غضون ذلك، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية "أيميت"، أن موجة الحر ستمتد إلى الأسبوع المقبل مع توقعات بتسجيل أرقام قياسية.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة، روبين ديل كامبو، أن الطقس الذي ستشهده البلاد يُوصف بـ"الحرارة الصيفية الشديدة"، حيث ترتفع الحرارة بين 5 و10 درجات فوق المعدل الموسمي وتصل إلى 10 درجات فوق المعتاد في الشمال، وهي أجواء تُماثل في طبيعتها ما يسجل عادة في شهري يوليو وأغسطس.

وتضع هذه الموجة المبكرة القارة الأوروبية أمام مواجهة مباشرة ومبكرة مع تبعات التغير المناخي الشامل، مما يُجدد المخاوف من صيف حارق وقاسٍ قد يحمل المزيد من الظواهر البيئية المتطرفة التي لم تعهدها شعوب القارة من قبل.