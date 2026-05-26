قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا، رغم الضربات الأميركية الجديدة التي تهدد وقف إطلاق النار الهش بين الطرفين.

وأضاف روبيو للصحفيين في جايبور خلال زيارة رسمية للهند: "دارت بعض المحادثات في قطر اليوم، وسنرى ما إذا كان بإمكاننا إحراز أي تقدم أعتقد أن هناك الكثير من النقاشات الدائرة حول نقاط محددة في الوثيقة الأولية، لذا سيستغرق الأمر بضعة أيام".

وتابع: "أعرب الرئيس عن رغبته في التوصل إلى اتفاق إما أن يعقد صفقة جيدة أو لا يعقد أي صفقة".

يأتي هذا بينما شن الجيش الأمريكي الاثنين هجمات في جنوب إيران استهدفت قوارب كانت تحاول زرع ألغام ومنصات إطلاق صواريخ، ووصفت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" العملية بأنها دفاعية.

وأوضحت القيادة المركزية في بيان أن الهجمات جاءت بهدف حماية قواتنا من تهديدات القوات الإيرانية.

وقال متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية: "تواصل القيادة الدفاع عن قواتنا مع الالتزام بضبط النفس خلال وقف إطلاق النار الجاري" بين واشنطن وطهران، وفقا لرويترز.