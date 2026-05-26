أعلن حزب الله مسؤوليته عن عدة هجمات متتالية، استهدفت 3 ثكنات وموقعا عسكريا في شمال إسرائيل ردا على خرق وقف إطلاق النار من قبل إسرائيل التي أعلنت أنها "ستكثّف" الضربات في لبنان.

وأعلن الحزب في سلسلة بيانات مسؤوليته عن 4 هجمات على الأقل بطائرات مسيرة استهدفت ثكنة شوميرا، وعن هجمات على ثكنتين في بلدتين في شمال إسرائيل، وعن هجوم آخر على موقع عسكري في مسغاف عام، نُفذت جميعها بفواصل زمنية متقاربة ظهرا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإثنين، إن إسرائيل في حالة حرب مع حزب الله وستكثف الضربات ضده.

وأضاف نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي تمكَّن من القضاء على أكثر من 600 مسلح تابعين لحزب الله خلال الأسابيع الأخيرة.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية، أن نتنياهو، ووزير الجيش يسرائيل كاتس، صادقا على توسيع نطاق الحرب في لبنان.

بينما ذكرت القناة 12، أن الأجهزة الأمنية عرضت على المستوى السياسي عددًا من الخطط، من بينها خطة لاستهداف العاصمة اللبنانية بيروت، ولم تتم المصادقة عليها بعد.

يأتي تصريح نتنياهو بعد وقت قليل من تصريح لمسؤول أمريكي رفيع المستوى قال لموقع أكسيوس: إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس دعم تصعيد العمليات الإسرائيلية ضد حزب الله، في ظل استمرار التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأضاف المسؤول الأمريكي، أن حزب الله تجاهل طلبات متكررة لوقف إطلاق النار باتجاه إسرائيل، بما في ذلك إنذار نهائي نُقل إليه مؤخرًا.

وأضاف أن إسرائيل لن يُطلب منها أبدا أن تتحمل بشكل سلبي الهجمات على قواتها ومواطنيها، مؤكدًا أن هذه ليست إدارة بايدن.

وأشار المسؤول إلى أن حزب الله أطلق منذ السابع عشر من أبريل أكثر من 1000طائرة مسيَّرة وأكثر من 700 صاروخ، بهدف عرقلة المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل، معتبرًا أن الوضع الحالي غير قابل للاستمرار.

وأضاف أن الحزب يتحمل المسؤولية الكاملة عن التصعيد الراهن، متهمًا إياه بانتهاك وقف إطلاق النار المعلن في الثاني من مارس، والعمل على منع لبنان من التوجه نحو السلام وإعادة الإعمار، وفقا للغد.