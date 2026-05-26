إعلان

بـ"مسيّرات انقضاضية".. حزب الله اللبناني يعلن تنفيذ هجمات جوية على مواقع إسرائيلية

كتب : مصطفى الشاعر

12:55 ص 26/05/2026

حزب الله اللبناني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن حزب الله اللبناني، في بيان عاجل له، أن مقاتليه نفذوا هجوما جويا باستخدام "الطائرات المسيّرة الانقضاضية" استهدف مربض مدفعية تابعا لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العديسة الواقعة بالقطاع الجنوبي من لبنان.
وأوضح الحزب، في بيانه، فجر اليوم الثلاثاء، أن هذه العملية تأتي في إطار الرد المباشر على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ودعما للشعب الفلسطيني ومقاومته، مؤكدا تحقيق إصابات دقيقة ومباشرة في الموقع المستهدف.

سلاح الجو التابع لـ"حزب الله" يشن هجوما بمسيّرتين على موقع مسغاف

وفي سياق متصل، أفاد حزب الله، في بيان آخر، بأن مجموعاته المقاتلة تمكنت من استهداف موقع "مسغاف" عام العسكري التابع للاحتلال الإسرائيلي عبر هجوم منسق تم تنفيذه بواسطة طائرات مسيّرة انقضاضية.
وأشار بيان الحزب، إلى أن الطائرتين نجحتا في اختراق المنظومات الدفاعية وجدار الرصد الجوي الإسرائيلي ووصلتا إلى أهدافهما المحددة داخل الموقع بدقة عالية، مما أسفر عن أضرار مادية مباشرة في التحصينات العسكرية.

طائرات انقضاضية تضرب ثكنة راميم الإسرائيلية

على صعيد التحركات الميدانية المتصاعدة على طول الشريط الحدودي، أكد الحزب، تنفيذ عملية هجومية ثالثة استهدفت ثكنة "راميم" الإسرائيلية باستخدام طائرتين مسيّرتين انقضاضيتين.
وجاء في تفاصيل البيان، أن الهجوم ركز على نقاط تجمع الآليات والجنود داخل الثكنة العسكرية، حيث يعكس هذا التكثيف اللافت في استخدام سلاح المسيّرات الانتحارية تطورا في التكتيكات الهجومية للحزب بهدف شل حركة المنظومات الدفاعية للاحتلال على الجبهة الشمالية.

استمرار الاشتباكات اليومية على الحدود ومخاوف من انهيار اتفاق وقف النار

تأتي هذه التطورات المتسارعة على الرغم من اتفاق إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق النار الشهر الماضي، حيث يواصل الطرفان خوض اشتباكات شبه يومية وعنيفة.
وكانت الهجمات الإسرائيلية قد انحصرت إلى حد كبير في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، حيث تحتل قوات الاحتلال مساحة واسعة من الأراضي على طول الشريط الحدودي.
في المقابل، يواصل حزب الله اللبناني، استهدافه الممنهج للمجمعات والمستوطنات الحدودية الإسرائيلية باستخدام الطائرات بدون طيار والصواريخ، مما يهدد بانهيار التهدئة الهشة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حزب الله اللبناني قصف لبنان حرب إسرائيل ولبنان

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

الإتربي: العملاء سحبوا 9 مليارات جنيه من ماكينات ATM بالبنك الأهلي في يومين
أخبار البنوك

الإتربي: العملاء سحبوا 9 مليارات جنيه من ماكينات ATM بالبنك الأهلي في يومين
بحضور أحمد داود وسلمى أبو ضيف نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم "إذما"
زووم

بحضور أحمد داود وسلمى أبو ضيف نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم "إذما"
ورد النيل يلتهم ترعة نزلة عمارة.. 1500 فدان تحت خطر العطش بسوهاج (فيديو
أخبار المحافظات

ورد النيل يلتهم ترعة نزلة عمارة.. 1500 فدان تحت خطر العطش بسوهاج (فيديو
التموين: ضخ لحوم طازجة بمنافذ الوزارة بأسعار بين 350 و390 جنيهًا للكيلو
أخبار مصر

التموين: ضخ لحوم طازجة بمنافذ الوزارة بأسعار بين 350 و390 جنيهًا للكيلو
فيفا يحسم أزمة تأشيرات إيران قبل كأس العالم.. ما التفاصيل؟
رياضة عربية وعالمية

فيفا يحسم أزمة تأشيرات إيران قبل كأس العالم.. ما التفاصيل؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان