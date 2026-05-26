أعلن حزب الله اللبناني، في بيان عاجل له، أن مقاتليه نفذوا هجوما جويا باستخدام "الطائرات المسيّرة الانقضاضية" استهدف مربض مدفعية تابعا لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العديسة الواقعة بالقطاع الجنوبي من لبنان.

وأوضح الحزب، في بيانه، فجر اليوم الثلاثاء، أن هذه العملية تأتي في إطار الرد المباشر على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ودعما للشعب الفلسطيني ومقاومته، مؤكدا تحقيق إصابات دقيقة ومباشرة في الموقع المستهدف.

سلاح الجو التابع لـ"حزب الله" يشن هجوما بمسيّرتين على موقع مسغاف

وفي سياق متصل، أفاد حزب الله، في بيان آخر، بأن مجموعاته المقاتلة تمكنت من استهداف موقع "مسغاف" عام العسكري التابع للاحتلال الإسرائيلي عبر هجوم منسق تم تنفيذه بواسطة طائرات مسيّرة انقضاضية.

وأشار بيان الحزب، إلى أن الطائرتين نجحتا في اختراق المنظومات الدفاعية وجدار الرصد الجوي الإسرائيلي ووصلتا إلى أهدافهما المحددة داخل الموقع بدقة عالية، مما أسفر عن أضرار مادية مباشرة في التحصينات العسكرية.

طائرات انقضاضية تضرب ثكنة راميم الإسرائيلية

على صعيد التحركات الميدانية المتصاعدة على طول الشريط الحدودي، أكد الحزب، تنفيذ عملية هجومية ثالثة استهدفت ثكنة "راميم" الإسرائيلية باستخدام طائرتين مسيّرتين انقضاضيتين.

وجاء في تفاصيل البيان، أن الهجوم ركز على نقاط تجمع الآليات والجنود داخل الثكنة العسكرية، حيث يعكس هذا التكثيف اللافت في استخدام سلاح المسيّرات الانتحارية تطورا في التكتيكات الهجومية للحزب بهدف شل حركة المنظومات الدفاعية للاحتلال على الجبهة الشمالية.

استمرار الاشتباكات اليومية على الحدود ومخاوف من انهيار اتفاق وقف النار

تأتي هذه التطورات المتسارعة على الرغم من اتفاق إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق النار الشهر الماضي، حيث يواصل الطرفان خوض اشتباكات شبه يومية وعنيفة.

وكانت الهجمات الإسرائيلية قد انحصرت إلى حد كبير في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، حيث تحتل قوات الاحتلال مساحة واسعة من الأراضي على طول الشريط الحدودي.

في المقابل، يواصل حزب الله اللبناني، استهدافه الممنهج للمجمعات والمستوطنات الحدودية الإسرائيلية باستخدام الطائرات بدون طيار والصواريخ، مما يهدد بانهيار التهدئة الهشة.