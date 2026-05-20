"عطر ترامب فيكتوري".. الشرع لـ الرئيس الأمريكي: شكرا على كرمك والهدية الثمينة

كتب : وكالات

02:36 ص 20/05/2026

دونالد ترامب وأحمد الشرع

نشر الرئيس السوري أحمد الشرع صورة لعطر "ترامب فيكتوري" الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدية له خلال زيارته واشنطن في نوفمبر 2025.

قال الرئيس السوري في تعليق مصاحب للصورة: "بعض اللقاءات تترك أثرا أما لقاؤنا فقد ترك أثرا طيبا".

وأضاف: "شكرا الرئيس دونالد ترامب على كرمك وعلى إضافتك إلى هذه الهدية الثمينة".

وتابع: "لعل روح ذلك الاجتماع تستمر في بناء علاقة أقوى بين سوريا والولايات المتحدة".

وتظهر في الصورة المنشورة علبتان من عطر "ترامب فيكتوري" إحداهما حمراء والأخرى سوداء، كتب عليها "ترامب فيكتوري" باللون الذهبي، وأمامهما بطاقة تحمل ختم البيت الأبيض وتوقيع ترامب.

وكتب على البطاقة: "أحمد، الجميع يتحدث عن الصورة التي التقطناها عندما أهديك هذا العطر الجميل في حال نفد منك!".

وفي شهر نوفمبر 2025 وخلال لقاء غير تقليدي يعكس أسلوبه، قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علبة عطر كهدية لضيفه الرئيس السوري أحمد الشرع.

ولم يُفوّت الرئيس الشرع الفرصة لتقديم هدايا رمزية عميقة من التراث السوري، طالبا من المترجمة أن تشرح لترامب أهميتها التاريخية، إذ قدم له نماذج أصلية تمثل إنجازات إنسانية قديمة لا مثيل لها، من بينها نسخة من أبجدية أوغاريت التي تُعدّ أقدم أبجدية معروفة في التاريخ البشري، ونموذج لأقدم نوتة موسيقية تم اكتشافها في المخطوطات القديمة، وتُرجَع إلى حضارة أوغاريت أيضا.

كما قدم له نسخة من أول تعرفة جمركية في التاريخ، مستمدة من وثائق قديمة تعود إلى عصور ما قبل الميلاد.

كانت هذه الهدايا التي تجسد عمق الحضارة السورية رسالة ثقافية هادئة لكنها قوية المضمون إذ تعيد تذكير العالم بأن سوريا ليست مجرد أرض صراعات، بل مهد لبعض أعظم إنجازات الإنسانية، وفقا لروسيا اليوم.

