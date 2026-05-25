الصحة العالمية: عدد الإصابات المحتملة بـ إيبولا في الكونغو تجاوز الـ 900 حالة

كتب : وكالات

04:19 ص 25/05/2026

تيدروس أدهانوم غيبريسوس

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، أن عدد الإصابات المحتملة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تجاوز الـ 900 حالة.

كتب جيبرييسوس في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن عدد الإصابات المؤكدة بلغ 101 حالة.

وأشار إلى أن ربع سكان محافظة إيتوري التي تم رصد بؤرة تفشي الفيروس فيها، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 5 ملايين نسمة، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وأن نحو 20% من السكان غادروا منازلهم.

أكد أن العمليات القتالية على أراضي الكونغو الديمقراطية تعرقل الجهود لرصد اتصالات المصابين بفيروس إيبولا والكشف عن المرض في مراحله الأولية.

يذكر أن أول إصابة بفيروس إيبولا تم رصدها في محافظة إيتوري بشرق الكونغو الديمقراطية في 24 أبريل الماضي، ويعتقد أن الفيروس تفشى بين عمال المناجم في المنطقة.

وفي 17 مايو أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية في الكونغو الديمقراطية وأوغندا المجاورة بسبب تفشي الفيروس في البلدين، وفقا لروسيا اليوم.

