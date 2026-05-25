نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن أهالي كريات شمونة ورؤساء البلديات في الشمال قولهم، إن رئيس الأركان أيال زامير وقائد القيادة الشمالية تخليا عن الجنود الإسرائيليين في مواجهة حزب الله.

وأكد هؤلاء في تصريحات نقلتها وسائل أعلام إسرائيلية مخاطبين قادة الجيش: "نرجو منكم الاستقالة فورا، لا ندري كيف نحمي جنودنا والشمال في ظل هذه الظروف"، في إشارة لهجمات حزب الله المستمرة والتي كبدت الإسرائيليين خسائر كبيرة.

وأعرب رؤساء السلطات المحلية والمجالس الاستيطانية في الشمال عن قلق متزايد إزاء التفاهمات المتبلورة بين الولايات المتحدة وإيران، محذرين من تداعياتها على المواجهة مع حزب الله في الجبهة اللبنانية، وسط اتهامات لحكومة بنيامين نتنياهو بالتخلي عن مستوطني الشمال وتركهم "رهائن للمصالح الأمريكية".

وأعرب رؤساء السلطات في الشمال عن قلقهم قائلين: "لقد تُرِكنا لمصيرنا مرة أخرى، واختفت الحكومة".

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، أكد رؤساء البلديات والمجالس المحلية أنهم لم يتلقوا أي تحديث رسمي من الحكومة بشأن طبيعة الاتفاق الجاري بين واشنطن وطهران أو انعكاساته المحتملة على الوضع الأمني في الشمال، مشيرين إلى أنهم علموا بالتفاهمات من وسائل الإعلام والتسريبات الأمريكية، وليس من الحكومة الإسرائيلية.

وجاءت هذه المواقف بعد تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية التي قال فيها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها على جميع الجبهات، بما فيها لبنان"، من دون تقديم توضيحات حول كيفية تأثير الاتفاق المحتمل على العمليات العسكرية ضد حزب الله.

وتعكس هذه المواقف اتساع حالة التوتر والانقسام داخل إسرائيل بشأن إدارة الحرب والجبهة الشمالية، خاصة مع تزايد المخاوف من أن يؤدي أي اتفاق أمريكي ـ إيراني إلى تكريس واقع أمني جديد تعتبره الأوساط الإسرائيلية أكثر خطورة على المدى البعيد.

وتأتي هذه المخاوف في ظل الحديث داخل الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية عن احتمال فرض قيود أمريكية على أي تصعيد واسع ضد حزب الله ضمن ترتيبات التفاهم مع إيران، وهو ما يثير خشية المستوطنين من بقاء الجبهة الشمالية في حالة استنزاف مفتوحة دون حسم.

وفي تصريحات حادة، قال رئيس بلدية كريات شمونة أبيحاي شتيرن إن "إسرائيل لم تعد صاحبة سيادة على أرضها"، مضيفا: "حتى الآن نحن متروكون للمصالح الأمريكية"، في تعبير عن تنامي الشعور داخل المستوطنات الشمالية بأن واشنطن باتت تفرض إيقاع المواجهة وحدودها على تل أبيب، وفقا لروسيا اليوم.