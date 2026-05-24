شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

استشهد فجر اليوم الأحد، عدد من الشهداء، بالإضافة إلى وقوع عدد من الإصابات في استهداف إسرائيلي لمنزل بالنصيرات وسط قطاع غزة.

وأمس السبت، استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون، جراء قصف إسرائيلي استهدف شمالي قطاع غزة.

وأطلقت طائرة مُسيَّرة للاحتلال صاروخين باتجاه مركبة تتبع للشرطة الفلسطينية، ما أدى إلى استشهاد 6 أشخاص وإصابة آخرين، في محيط دوار 17 بمنطقة التوام، شمال غربي مدينة غزة.

وقالت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة في بيان، إن 6 من ضباطها وعناصرها استشهدوا، فيما أُصيب آخرون بجروح متفاوتة، إثر قصف نفذته طائرات الاحتلال بصاروخين على الأقل استهدفا موقعًا للشرطة في منطقة التوام شمال غزة.

وفي جنوبي قطاع غزة، أُصيب 4 فلسطينيين، بينهم إصابة وُصِفت بالخطيرة، جراء استهداف الاحتلال دراجة نارية في منطقة المواصي جنوب غربي مدينة خان يونس.

وأطلقت آليات الاحتلال النار شرقي خان يونس، بالتزامن مع تحليق طائرات مُسيَّرة على ارتفاع منخفض في أجواء المدينة، كما نفذ جيش الاحتلال عملية نسف واسعة في منطقة السطر الشرقي شمال شرقي خان يونس.

وفي وسط القطاع، أُصيب فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال شرقي مخيم البريج، فيما أُصيب فلسطينيان آخران بشظايا قنبلة ألقتها مُسيّرة إسرائيلية في مخيم حلاوة للنازحين في جباليا البلد شمالي القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغ 890 شهيدًا، إضافة إلى 2677 مصابًا.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 72783 شهيدًا و172779 مصابًا، وفقا للغد.