قائد الجيش الباكستاني يتوجه إلى إيران في زيارة جديدة

أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء، نقلا عن مصدر دبلوماسي رفيع، بأن قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، في طريقه حاليا إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة رسمية جديدة تهدف إلى إجراء مباحثات حاسمة لوقف الحرب بين إيران وأمريكا.

وذكرت الوكالة الإيرانية، أن هذه التحركات تأتي في إطار المساعي المستمرة لتعزيز التنسيق المشترك والدفع بمسارات التهدئة في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات سياسية وأمنية متسارعة تتطلب تشاورا مباشرا بين القيادات الإقليمية.

تحركات باكستانية مكثفة لإنهاء جمود المفاوضات ودعم جهود الوساطة

يتولى المشير عاصم منير قيادة جهود الوساطة الدبلوماسية والعسكرية التي تبذلها إسلام آباد بجدية لإنهاء النزاع الدائر بين الولايات المتحدة وإيران، ومن المقرر أن يلتقي كبار المسؤولين الإيرانيين.

وفي سياق متصل، يتواجد وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، في إيران منذ 3 أيام، في محاولة مكثفة لكسر جمود المفاوضات المتعثرة بين واشنطن وطهران والوصول إلى صيغة تفاهم مشتركة تسهم في تخفيف حدة الصراع.

بيان عسكري يستعرض نتائج جولة المفاوضات السابقة

كان قائد الجيش الباكستاني الذي قام بدور محوري كوسيط في المحادثات التي استضافتها إسلام آباد قد اختتم في أبريل الماضي زيارة رسمية استمرت 3 أيام إلى إيران، ركزت بالكامل على تعزيز السلام والاستقرار.

وأشار بيان صادر عن الجيش الباكستاني حينها، إلى أن منير التقى بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وعقد اجتماعات موسعة مع كبار القادة تمحورت حول استدامة الأمن الإقليمي ومنع تدهور الأوضاع الميدانية.

ويُنظر إلى هذه الزيارة السريعة لقائد الجيش الباكستاني إلى طهران على أنها تحرك دبلوماسي عسكري مهم، قد يفتح قنوات تواصل جديدة بين إيران والولايات المتحدة، في محاولة لاحتواء التصعيد ووقف النزاع المتصاعد بين الجانبين.