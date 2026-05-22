أكد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، أن المؤسسة العسكرية ستبقى السد المنيع في وجه كافة المؤامرات التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وضبط السلم الأهلي في البلاد، وذلك بمناسبة عيد المقاومة والتحرير.

قائد الجيش اللبناني يؤكد التمسك بالوحدة الوطنية

شدد هيكل، اليوم الجمعة، على أن الجيش يُمثّل الحارس الأمين للوحدة الوطنية بفضل ثبات عسكرييه وتضحيات شهدائه وجرحاه، جازما بأن محاولات التطاول على المؤسسة العسكرية والتشكيك في دورها الوطني سواء عبر التشهير أو الاتهامات بالتقصير أو بث الشائعات الطائفية والافتراءات الباطلة التي تخدم أعداء لبنان لن تثني الجيش عن الاستمرار في أداء واجبه المقدس.

العماد هيكل يستعرض تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر

أشار قائد الجيش في كلمته إلى أن لبنان لا يزال يعيش حتى اليوم التداعيات القاسية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي المستمر وما ينتج عنه من دمار هائل في البنى التحتية وسقوط آلاف الشهداء والجرحى في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيما في البلدات والقرى الجنوبية بالتزامن مع تواصل الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ لبنانية في انتهاك صارخ للسيادة الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة.

المؤسسة العسكرية تبذل أقصى قدراتها لإغاثة النازحين

لفت هيكل، إلى أن وحدات الجيش تبذل أقصى قدراتها المتاحة في ظل ظروف ميدانية ومعيشية معقّدة للغاية وأخطار أمنية كبيرة بهدف التخفيف من آثار العدوان والوقوف المباشر إلى جانب المواطنين، ولا سيما العائلات النازحة والصامدة في أرضها.

ويتزامن هذا الدور الإنساني والإغاثي مع مواصلة الجيش لمهماته الأمنية المتواصلة على نطاق واسع والتي تشمل مكافحة الإرهاب وملاحقة عصابات الجريمة المنظمة إلى جانب ضبط الحدود الشمالية والشرقية وحمايتها من عمليات التسلل والتهريب، بحسب بيان للجيش اللبناني عبر منصة "إكس".

دعوة العسكريين للحفاظ على الجهوزية والتمسك بالسلم الأهلي

دعا قائد الجيش العسكريين في مختلف الثكنات والمواقع، إلى التمسك بالرسالة العسكرية السامية والمحافظة على معنوياتهم المرتفعة وجهوزيتهم الدائمة لمواجهة الطوارئ، مؤكدا أن الحفاظ على السلم الأهلي وصون الوحدة الوطنية يُمثّلان "السلاح الأقوى والأكثر فاعلية" لحماية لبنان وضمان استقراره في هذه المرحلة الحرج من تاريخه.

إشادة بصلابة إرادة الجنود وتأكيد على ثقة المجتمع الدولي بمستقبل لبنان

اختتم هيكل، كلمته، بتوجيه تحية إجلال وفخر لصلابة العسكريين وقوة إرادتهم رغم صعوبة المرحلة الحالية وقساوة الظروف الاقتصادية والميدانية المحيطة بهم، معتبرا أنهم يُمثّلون محل فخر واعتزاز لقيادتهم وعائلاتهم اللبنانية كما أنهم يحظون بثقة كاملة من الدول الشقيقة والصديقة.

كما أكد العماد رودولف هيكل، في نهاية حديثه، أن الأمل سيبقى حيا بفضل هذه التضحيات لبناء مستقبل مشرق وآمن للبنان وجميع أبنائه.